Kırsal mahallelerde yol bakım çalışması

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaklaşan kış mevsimi öncesinde kırsal mahallelerin yol bakım ve onarımına öncelik veriyor. İvrindi’nin Karaçepiş ve Bozören Mahalleleri arasında kalan yolda; sıcak asfalt ve trafik işaretleme çalışması yapıldı.

Kış aylarına az bir zaman kala kırsal mahallelerde; yol bakım ve onarımı çalışmalarına öncelik veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, İvrindi’nin Karaçepiş ve Bozören Mahalleleri arasında kalan yolda, sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. 7,7 kilometre uzunluğundaki yolda çalışmaların tamamlanmasının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı, Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yolu daha güvenli bir hale getirebilmek için standart yatay ve düşey trafik işaretlemeleri yaptı. Yol üzerinde; çizgi çalışması, trafik işaret levhaları ve yol kenarlarına CTP montajı yapılmasıyla, güzergah üzerinde bulunan birçok kırsal mahallenin de ulaşımı rahatladı.

BALIKESİR 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:55

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