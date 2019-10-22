Başkan Bahçavan doğalgaz İçin Ankara'da

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Dursunbey'e gelmesi planlanan doğalgaz yatırımı için Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i ziyaret etti.

Dursunbey'de önemli projelere imza atan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, doğalgazın ilçeye gelmesi için girişimlerini sürdürüyor. Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Mutlu Aydemir ve Belgin Gökçe Uygur ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i ziyaret eden Başkan Bahçavan, Dursunbey'e doğalgazın gelmesi için Bakan Dönmez'e bir dosya sunarak, genel durum ile ilgili bilgilendirdi.

Görüşme sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Bahçavan; "Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez’i Milletvekillerimiz Yavuz Subaşı, Mutlu Aydemir ve Belgin Gökçe Uygur ile birlikte ziyaret ettik. İlçemizin şu anda en önemli eksiği olan doğalgaz konusunu bakanımız ile konuştuk. İlçemizde TOKİ ve müteahhitlerin çalışmaları sonucu çok miktarda yeni konut yapıldığını, yapılan yatırımın çok kısa sürede kendini amorti edeceğini, organize sanayiye gelen yatırımcının da öncelikle doğalgazı sorduğunu, ilçemizin hükumetimize her daim en yüksek desteği verdiğini Bakanımıza anlattık. Özellikle Kepsut'a gelen doğalgazın Kepsut'un Osmaniye mahallesinden geçen hattan alındığını, hattın Organize Sanayimize ve ilçemize olan mesafelerini masaya yatırdık. Bize bu imkanı sunan vekillerimize ve bizleri sonuna kadar dinleyerek elinden geleni yapacağının sözünü veren bakanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu konuda Dursunbey'in sorunu olmaktan yakın zamanda çıkacak" dedi.

BALIKESİR 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:55

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