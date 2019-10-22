Köprüden atlayan yaşlı adam olay yerinde can verdi

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde köprüden atlayan yaşlı adam öldü.

Edinilen bilgiye göre, Karınca deresi üzerinde bulunan köprüye gelen Halil İbrahim Gezer (76), demir parmaklıkların üzerine çıkarak kendini aşağı bıraktı. Dere yatağındaki beton zemine düşen Gezer olay yerinde hayatını kaybetti. Demir parmaklıkların üzerinden sırt üstü kendini boşluğa bırakan yaşlı adamın son günlerde psikolojik problemleri olduğu için intihar ettiği sanılıyor. Halil İbrahim Gezer’in yalnız yaşadığı ve bekar olduğu öğrenilirken, cenazesi Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BALIKESİR 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:55

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