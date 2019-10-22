Ayvalık'ta 60 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 60 düzensiz göçmen ve 2 organizatör zanlısı yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Ayvalık’ın Ege Denizi’ndeki 22 adasından biri olan Maden Adası güneyinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ile jandarma ekipleri tarafından ortak gerçekleştirilen operasyonda 55 Suriye ve 5 Filistin uyruklu düzensiz göçmen ile H.E.D. ve M.A. isimli organizatör zanlıları yakalandı. Yakalan 60 düzensiz göçmen ve 2 organizatör zanlısı hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

BALIKESİR 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:55

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