Cezaevi kaçağı kovalamaca sonucu yakalandı

Balıkesir'de 19 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, polisle yaşanan kovalamaca sonrası yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'de polis ekipleri tarafından birçok suçtan 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.K. polisler tarafından kovalamaca sonrası yakalandı. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli suçlardan dolayı hakkında 19 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve sahte kimlik kullanan V.K., 43 plakalı otomobil ile Balıkesir'de kent merkezine geldiğinin tespit edilmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Otomobil polisler tarafından takibe alınması üzerine, polisin dur ikazına uymayan V. K. kaçmaya başladı. Polisin bütün uyarılara rağmen şahsı durduramayan ekipler, tüm kontroller sağlandıktan sonra havaya 2 el ateş açarak aracı durdurdu. Yakalanan V.K., işlemlerinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlarca tutuklanan V.K. Kepsut Cezaevine teslim edildi.

BALIKESİR 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:27

YATSI 19:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.