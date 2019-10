Vali Yazıcı, "Tüm derslerde değerler eğitimine önem verilmeli"

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, BENGİ Projesi kapsamında Kepsut Hasan Basri Çantay İmamHatip Ortaokulunu ziyaret etti.

BENGİ Projesi'nin sürdüğü 34 ay boyunca sayısız okula giden ve çocuklarla birlikte kitap okuyan Vali Yazıcı, gittiği her mekanda genci yaşlısı demeden herkesi kitap okumaya davet etti.

Balıkesir'deki 204. okul ziyaretinde ilk olarak Vali Ersin Yazıcı, Kepsut Kaymakamı Bilal Ölmez, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız öğrencilerle birlikte kitap okuma saatine katıldılar. Daha sonra öğrencilerle sohbet eden Vali Yazıcı, çocukluk yıllarından öğrencilik yıllarına; günlük hayatından Valilik görevine kadar birçok konuda görüş ve düşüncelerini anlattı. Vali Yazıcı, öğrencilere birer birer söz hakkı vererek öğrencilerin ne hissettiklerini ve hayallerini sordu. Birçok başarının başlangıcında hayaller olduğunu ifade eden Vali Ersin Yazıcı, "Hayalleriniz varsa onlara gidin, onu yapın. Hayal edin. Gerçek olmazsa da ulaşmak için çalışmaya devam edin" dedi.

Vali Yazıcı, "Valilik fedakarlık gerektiriyor"

Öğrencilerden gelen sorular üzerine Valilik mesleğinden söz eden Vali Yazıcı, "Bizim mesleğin asıl çekirdeği kaymakamlıktır” dedi. Valilik Makamına kadar uzanan süreci de öğrencilerle paylaşan Vali Yazıcı, “Üniversite döneminde hem çalışıp, hem okudum. Ciddi bir deneyimdi benim için. Üniversite yıllarımda da kendime göre hedefler belirledim. Bu meslek fedakarlık gerektiriyor. Mesai saati gözetmeksizin çalışmalısınız. Bizler, yasalarla belirlenen kurallar ve programlara uygun olarak halkımıza hizmet ederiz. Devlet kurumlarının uyumlu ve ahenkli bir şekilde işleyişinde valilerin koordinasyon görevi bulunuyor" dedi.

Vali Yazıcı, "En iyi dost kitaptır"

Öğrencilere kitap okumanın öneminden bahseden Vali Ersin Yazıcı, "Kitap, bir ömür dostumuzdur bizim. Diğer dostluklardan daha kalıcıdır. Ben kitap okumayı çok fazla önemsiyorum. Kitap en iyi arkadaştır. Kitaplar her zaman, her yerde sizinledir. Kitap, en iyi dost ve en sağlıklı arkadaştır. Yalan söylemez ve üzmez. Kitap okumak boş zaman işi değildir. Boş zamanlarda değil, okumak için özel zaman ayırarak o zamanlarda kitap okumalıyız. Kitap okumayan ve onlarla dost olmayanlar, kendilerine yön vermede zorlanırlar. Bizler için önemli olan, siz değerli çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe iyi bir şekilde hazırlamaktır. Bu konuda gerek aileleriniz gerekse öğretmenleriniz büyük çaba göstermektedirler. Sevgili çocuklar, kendinizi en iyi şekilde geleceğiniz için hazırlayın. Eve gidince anne babalarınıza bugün okula Vali geldi, sizlere selam söyledi ve hep birlikte kitap okuyalım deyin" şeklinde konuştu.

Vali Yazıcı, "Tüm derslerde değerler eğitimine önem verilmeli"

Ahlaklı, erdemli nesiller yetiştirmenin son derece önemli olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Türkiye için güzel, kendini yetiştirmiş bir nesil görmek istiyorsak küçük yaşlardan itibaren değerler eğitimine önem vermeliyiz. Okulda değerler eğitimi sadece bir branştaki öğretmenin görevi değildir. Tüm derslerde değerler eğitimine yer verilmelidir. Gelecek nesillerin sorumluluğu hepimizin omzuna yüklenmiştir. Değerler eğitimi hem velilerin hem de eğitimcilerin önemle üzerinde durması gereken bir konudur. Bu konuya önem verdiğimiz oranda millet olarak geleceğe emin adımlarla yürüye bileceğiz. Öğrencilerimize milli, manevi, ahlaki değerlerimizi kazandırmak ve bu değerler hakkında öğrencilerimizde ve toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Bunun için başarı, değerler eğitimi ve okuma konusu çok önemli" diye konuştu.

BALIKESİR 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:27

YATSI 19:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.