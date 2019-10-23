Çaldıkları motosikletleri parçalara ayıran hırsızlar yakalandı

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Balıkesir'de çaldıkları motosiklet ve elektrikli bisikletleri parçalara ayıran hırsızlar polis tarafından yakalandı.

Balıkesir'de son günlerde artan motosiklet ve elektrikli motosiklet hırsızlığı üzerine polis ekipleri önlemleri arttırdı. Geçtiğimiz günlerde Balıkesir il merkezinde dört ayrı motosiklet hırsızlığı yaşandı. Bunun üzerine çalışma başlatan Balıkesir Emniyet Müdürlüğü hırsızlık olayına karışan 2 zanlıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Polis, çalışan motosikletleri ve parçaları sahiplerine teslim etti. Hırsızlık zanlıları haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edildi.

BALIKESİR 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:56

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