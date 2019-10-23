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Altıeylül meclisi tek yürek; “Söz konusu vatansa gerisi teferruattır”

İHA

Altıeylül Belediye Meclisi'nin ekim ayı toplantısı yapıldı. Altıeylül Meclisi, tüm siyasi unsurlarıyla tek yürek olarak, Barış Pınarı Harekatını destekledi.

Altıeylül meclisi tek yürek; “Söz konusu vatansa gerisi teferruattır”

Altıeylül Belediye Meclisi'nin ekim ayı toplantısı yapıldı. Altıeylül Meclisi, tüm siyasi unsurlarıyla tek yürek olarak, Barış Pınarı Harekatını destekledi.
Siyasi partilerin gurup başkanları Barış Pınarı Harekatı’na destek verdiklerini dile getirerek açıklamalarda bulundu. Gurup Başkanlarının açıklaması ardından bir konuşma yapan Başkan Hasan Avcı Türk Milleti’nin geçmişinden bu güne kadar olan alicenaplığından bahsederek insanlığın, insafın ve merhametin mihmandarlığını yaptığını dile getirdi. Avcı sözlerine şu şekilde devam etti; “Türk Milleti 26 Ağustos 1071’de Anadolu’nun kapılarını açarak bu coğrafyaya insanlığa merhameti metaneti öğretmiş oldu. 1000 yıldır bu coğrafyada insanlığı, mazlumlara umut olmayı herkese göstermiş olduk ve bunuda öğretmiş olduk. Osmanlı’dan Anadolu Selçukludan Cumhuriyetimize kadar etrafımızdaki komşularımızın malında mülkünde gözümüz olmadı. Nerede bir mazlum boynunu bükse yanında yer alan bir Türk Milleti’yiz. Böyle bir milletin ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Türk Milleti tarihiyle, şan ve şerefiyle dünyaya ciddi bir mühür vurmuş bir millet. Dolayısıyla geçmiş dönemde Dünya üzerindeki hükümranlığımızdan rahatsız olan guruplar bugün Türkiye’nin üzerinde bulunduğu coğrafyada rahat nefes almasının önüne geçmek istiyorlar. Biz Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne geçerken topraklarımızın yirmide birine düştük. Osmanlı’dan ayrıldığımız topraklarımızın peşinden koşturmadık. Ama şunu da hiçbir zaman unutmadık, orada hep bizim kardeşlerimiz bizden insanlar var. O coğrafyalarda ne zaman bir topluluk yardıma ihtiyaç duysa Türk Milleti’nin eli her zaman o toprakların üzerinde oldu. Bugün de Suriye’deki kardeşlerimiz 2011 yılından bu yana zor bir süreç yaşıyorlar. Türk Milleti yine alicenaplık göstererek 4 milyona yaklaşan sığınmacı nüfusunu neredeyse Avrupa’da birçok ülkeden daha büyük bir nüfusu Türkiye’de barındırmaya devam ediyor. Dün olduğu gibi, bugün de bu millet üzerine düşeni yapıyor; İnsanlığın, insafın ve merhametin mihmandarlığını yapıyor. Ama bu yapılırken Türk Milleti’nin alicenaplığını farklı kullanarak Türkiye’yi bölmek isteyen birileri oldu. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkan’ı ile biz burada bize yapılmak istenen operasyonun göğsüne hançeri sapladık. Barış Pınarı Harekatı ile de bu operasyonlar karşısında sessiz ve güçsüz olmadığımızı gösterdik. Bugün biz Altıeylül olarak; AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi ile, Cumhuriyet Halk Partisi ile, İYİ Parti ile, ama demeden devletimizin yanında olduğumuzu göstermiş olduk. Dün olduğu gibi bugün de mazlumların umudu olmaya devam edeceğiz. Askerine peygamberinin adını koyarak ‘Mehmedim’ demiş bu milletin kimse bileğini bükemeyecek. Ne güzeldir ki; ‘Söz konusu Vatansa gerisi teferruattır’ anlayışı herhangi bir siyasi görüş gözetmeksizin hepimiz için geçerlidir. Bu bizim en büyük kazancımızdır. Vatan, Bayrak Millet bizim ortak paydalarımızdır. Birbirimize ihtiyacımız olduğunu unutmadan hepinize tekrar teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Konuşmaların ardından Barış Pınarı Harekatı’nı destek bildirisi oy birliği ile kabul edildi. Altıeylül Meclisi’nde oylamanın ardından, başta Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitler için saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okunarak Barış Pınarı Harekatı’na destek bildirisi tamamlandı.

BALIKESİR

23 Ekim 2019 Çarşamba

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