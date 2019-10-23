Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula hayatını kaybetti

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Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı ve tanınmış işadamı Faruk Kula hayatını kaybetti.

Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı ve iş adamı Faruk Kula, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Faruk Kula'nın vefat haberi iş dünyası ve vatandaşları yasa boğdu. Faruk Kula'nın cenazesinin Balıkesir'e getirileceği ve Balıkesir'de toprağa verileceği öğrenildi.

BALIKESİR 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:56

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