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Balıkesir Kadın Kooperatiflerini teşvik ve güçlendirme eğitimi yapıldı Karesili kadınlar kooperatif ...

İHA

Balıkesir Kadın Kooperatiflerini teşvik ve güçlendirme eğitimi yapıldı Karesili kadınlar kooperatif kuracak

Kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla “Kadın eli, ekonominin temeli” sloganıyla düzenlenen “Balıkesir Kadın Kooperatiflerini Teşvik ve Güçlendirme Eğitimi” programı Karesi Belediyesi ve Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ev sahipliğinde düzenlendi.
Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Karesi Belediyesi ve Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ev sahipliği ve organizasyonunda düzenlenen “Balıkesir Kadın Kooperatiflerini Teşvik ve Güçlendirme Eğitimi” programı gerçekleştirildi. Karesi Toplantı ve Nikah Salonu’nda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz ve Vali Yardımcısı Erol Güngör’ün açılış konuşmalarıyla başlayan programda Balıkesir’de Kurulu bulunan kadın kooperatifleri yöneticilerinin davetlilere çalışmaları hakkında bilgi verdiği sunum ile devam etti.
Güngör, “Kadın istihdamını arttırmak istiyoruz”
Vali Yardımcısı Güngör, kadın kooperatiflerini güçlendirmek istediklerini söyledi. Güçlü ailenin güçlü toplumun temeli olduğunu belirten Güngör, “Ben bunun başına güçlü kadını da eklemek istiyorum. Kooperatifçilik önemli bir işletme modeli. Üyelerinin kazanç ve yaşam kalitelerini arttırmak. Neler üretiliyor ise onları en işi şekilde pazarlamak. Üyelerinin üretimlerine katkı sağlamak. Kadınlarımız ekonomik, sosyal ve kültürel hayatın içinde görmek bizleri mutlu ediyor. Çağdaş ve gelişmiş ülke olmanın da önemli koşullarından biri. Şuan ülkemizde kadın istihdamı yüzde 35’ler dolayında. Gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 6080 aralığında. Son 3 yılda yapılan çalışmalarla istihdam oranı yüzde 50 oranında arttı. İnşallah bunu önümüzdeki süreçte daha da arttıracağız. Bu anlamda yöresel ürünlerin değerlendirilmesinde önemli çalışmalar görüyoruz” dedi.
Bayan Yazıcı, “Karesili kadınlar kooperatif kuracak”
Konuşmaların ardından Vali Ersin Yazıcı’nın eşi Hanife Yazıcı tarafından teşekkür belgesi, Vali Yardımcısı Erol Güngör tarafından çiçek ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın eşi Pelin Orkan tarafından ise broş hediye edildi. Tören sonunda açıklamada bulunan Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hilal Demirözer Yarbaoğlu, Karesi Kent Konseyi olarak Karesi ilçesine kadın kooperatifi kuracaklarını müjdeledi. Demirözer, kurulacak kooperatif ile Karesili kadınlara yeni iş olanakları sağlamayı amaçladıklarını belirtti.
Törenin ardından kadın kooperatifleri tarafından açılan stantlar gezildi. Stantlarda kadınlar tarafından üretilen ve yapılan ürünler davetliler tarafından incelendi. Stant gezimi ardından katılımcılara kooperatifçilik konusunda eğitimler verildi.
Etkinliğe Vali Yardımcısı Erol Güngör, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz, Karesi Kent Konseyi Başkanı Şaban Akkol, Vali Ersin Yazıcı’nın eşi Hanife Yazıcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın eşi Pelin Orkan, Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hilal Demirözer Yarbaoğlu, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin yönetici ve temsilcileri katıldı.

BALIKESİR

23 Ekim 2019 Çarşamba

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