Ali Tandoğan: "İç sahada kazanmak istiyoruz"

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor’un Teknik Direktörü Ali Tandoğan, 26 Ekim Cumartesi günü konuk edecekleri Adanaspor karşılaşmasını değerlendirerek, iç sahada kazanmak istediklerini ve ilk yarıda toplayabildikleri kadar puan toplamak istediklerini belirtti.

Takımının özellikle deplasman karnesinin kötü olduğunu dikkat çeken Tandoğan, oyun planı ve kadro yapısında değişim yaparak oyuncuların kafa yapısındaki oyun stilini değiştirmek istediğini söyledi.

Tandoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Alınan son deplasman mağlubiyeti daha sonraki süreçte çok daha farklı stratejiler uygulayacağımın göstergesi. Şunu gördük ki bazı şeylerin üzerinde fazla ısrar etmemek lazım. Geçen seneki kadronun yüzde 90’nı aynı. Aynı kadronun yedekleriyle kurulu bir takım ve aynı mental yapıdaki oyuncu yapısı bu yapıyı biraz değiştirebiliriz. Bir görelim bakalım. Bizim için önceliğimiz şimdi içeride oynayacağımız Adana maçı. Rakip bol gol yiyen ama gol atmayı seven bir takım. Buda bize şunu gösteriyor ki gol noktalarında zorlayan, savunma anlamında ufak ufak sıkıntıları olan her an size gol atabilecek her an gol yiyebilecek bir takımla oynayacağız. Kazandığımız takdirde rakibimizle olan puan farkını açmış olacağız bu çok önemli bizim için. Bizim takımız ligde kalma üzerine kurulan kadro. İnsanlara bunu anlatmaya çalıştım. Çünkü sahada kalite vardır onu bazı oyuncular ile yakalarsınız. Bizim kalitemiz içerde kazanılan mücadeleyle kazanılan şeyler. Biz mücadele etmediğimiz takdirde asla kazanamayız.Biz büyük takım havasına sokulduğumuz zaman, şampiyon olacak havasına sokulduğumuz zaman bazı oyuncular bunu kaldıramaz. Oyuncular zaman zaman bu baskıyı üzerlerinde hissettikleri anda istedikleri oyunu oynayamadılar. Bizim biraz özgür biraz rahat olmamız lazım. Bizim uzun vadede hedef düşünürken kısa vadede kazanmamız gereken maçlar var. Bu maçları kazanmamız en kötü kaybetmememiz lazım. İlk yarı alabildiğimiz kadar puan toplayıp, sonrasında aldığımız puanlar ile kararımızı vereceğiz. Oyun yapısı olarak değişime gideceğimiz kesindir. İşler iyi gittiğinde çok daha farklı oynayan bir Balıkesir izleteceğiz”

