Manyas'ta uyuşturucu ve silah operasyonu

Balıkesir'de jandarma ekipleri Manyas ilçesinde 'Huzur ve Güven Operasyonu' yaptı. Jandarma Salur mahallesinde yaptığı operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Manyas ilçesi Salur mahallesinde ikamet eden İ.B. ve H.B.'de uyuşturucu madde bulundurduğuna dair bilgi üzerine, Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalar sonucunda 113 gram kubar esrar, 3 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 20 adet fişek ele geçirildi. Adli makamların talimatıyla İ.B. ve H.B. isimli şüpheliler gözaltına alınarak haklarında yasal işlemlere başlanıldı.

BALIKESİR 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:57

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