(Özel) Bu çocukların canı şambrellere emanet Balıkesir’de denizde yakalanan 61 kaçak göçmenin can yeleği yerine otomobil şambreli taktıkları gözlendi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Maden Adası açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası'na gitmeye çalışan 61 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin olası bir batma tehlikesine karşı can yeleği yerine otomobil şambreli (iç lastik) taktıkları gözlendi.

Sahil Güvenlik ekiplerine Ayvalık ilçesi Maden Adası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğu bildirildi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot durdurularak, içerisindeki Suriye uyruklu 19 erkek, 11 kadın, 31 çocuk toplam 61 göçmen yakalandı. Göçmenlerin üzerinde ise can yeleği yerine otomobil şambrelleri olduğu gözlendi. Çoğu çocuk olan göçmenlerin hayatlarının olası bir kazada bu şambrellere bağlı olduğu içler açısı bir gerçek olarak fotoğraflara yansıdı.

BALIKESİR 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:57

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