Polis uygulamasında 3 silah yakalandı

Balıkesir polisi son 24 saat içinde yaptığı uygulamalarda 3 silah yakaladı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında, son 24 saat içerisinde Balıkesir genelinde 1 adet 7.65 çapında ruhsatsız ateşli silah ve 25 adet fişek, 1 adet yivsiz av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konuldu. Şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.
BALIKESİR
24 Ekim 2019 Perşembe
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