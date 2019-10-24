Polis uygulamasında 3 silah yakalandı

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Balıkesir polisi son 24 saat içinde yaptığı uygulamalarda 3 silah yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında, son 24 saat içerisinde Balıkesir genelinde 1 adet 7.65 çapında ruhsatsız ateşli silah ve 25 adet fişek, 1 adet yivsiz av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konuldu. Şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

BALIKESİR 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:25

YATSI 19:43

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