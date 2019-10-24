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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Yazıcı, Bigadiç’li muhtarları ağırladı

İHA

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Bigadiç ilçesi mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Vali Yazıcı, Bigadiç’li muhtarları ağırladı

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Bigadiç ilçesi mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Vali Ersin Yazıcı, Bigadiç ilçesi mahalle muhtarlarını ağırladı. Muhtarların devletin en ücra köşelerine hizmet götüren kamu görevlileri olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı, mahallelerde yaşayan vatandaşların sıkıntılarının muhtarlar tarafından tespit edilerek, çözülmesi noktasında bildirmelerini talep etti.
Vali Yazıcı, "Devletimize güvenmeye devam edeceğiz"
Büyük bir millet olduğumuzu söyleyen Vali Yazıcı, "Aldığınız sorumluluk büyük. Öncelikle kendimize güveneceğiz, şahıs olarak millet olarak devletimize güveneceğiz. Bütün dertlerimizi belli bir sırayla çözeceğiz. Ağlamak yok gayret edeceğiz pes etmek yok hep birlikte çalışacağız. Sorunlarınızı takip ederken, pes etmek yok. Ben yazdım bir kere söyledim demek yok. Halk sizi seçti. İşlerini dertlerini çözesiniz diye bizim kapılarımıza veya başka kurumlara gelip gitmeye devam edeceksiniz. Biz de Balıkesir’in dertlerini çözmek adına Ankara’nın veya ilgili kurum ve kuruluşların kapısını aşındırmaya devam edeceğiz. Çok şükür ki 3040 yıl öncesine göre Türkiye’nin imkanları daha iyi. Ama yaşam devam ediyor. Değişimler oluyor, değişiklikler oluyor. Dolayısıyla dün ihtiyaç gibi olmayan konular bugün çok önemli ihtiyaçlar şekline dönüşüyor" dedi.
Vali Yazıcı, "Vatandaşlarımızı asla unutmayacağız"
Muhtarların önemli bir görev yaptığını dile getiren Vali Yazıcı, "Bizim görevimiz zor durumdaki vatandaşlarımıza devletin merhamet elini uzatmaktır. Bana göre sizin de öncelikli vazifeniz bu olmalıdır. Diğer taleplerinizi de ilgililere iletmeye devam edin. İnsanların teveccühünü kazanmak kadar dünyada güzel bir şey yok. Her gün milletle iç içe, beraber olmaya devam edeceğiz. Balıkesir Valiliğine teşrifleriniz için her birinize şahsım Balıkesirli hemşehrilerim adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mahallelerinizdeki kardeşlerime en kalbi muhabbetlerimi, selamlarımı iletmenizi rica ediyorum" dedi.

BALIKESİR

24 Ekim 2019 Perşembe

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