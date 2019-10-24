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15. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali başlıyor Festivalin bu yılki teması; “Her hasat bir ...

İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası ve Ayvalık Ziraat Odası tarafından düzenlenen 15. Ayvalık Zeytin Hasat Günleri bu yıl ilk kez "Festival" olarak organize edildi.

15. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali başlıyor Festivalin bu yılki teması; “Her hasat bir barış çağrısı”

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası ve Ayvalık Ziraat Odası tarafından düzenlenen 15. Ayvalık Zeytin Hasat Günleri bu yıl ilk kez “Festival” olarak organize edildi.
15’inci kez gerçekleştirilecek olan ve artık gelenekselleşen Festivalin bu yılki teması “Barış” olarak, Ana sloganı ise “Her Hasat Barış Çağrısı” olarak belirlendi.
Bu yılki sloganla; zeytinin geçmişten bugüne simgelediği barış kavramını bir kez daha gündeme taşıyarak ülkemizde ve dünyada barışın insan yaşamındaki vazgeçilmez yerini en etkin biçimde vurgulamak olduğu öğrenildi.
15. Uluslar arası Zeytin Hasat Festivali’ndeki diğer hedefin ise; Ayvalık zeytin ve zeytinyağının dünyaca ünlü kalitesine dikkat çekerek Ayvalık zeytinyağına yeni pazarlar kazandırmak ve kalitesiyle fark oluşturan Ayvalıklı markaların dünyaya açılmasını sağlayabilmek olduğu belirtildi.
Bu amaçla, Ayvalık Ticaret Odası’nın, AB Tescili alma yolundaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.
Festivalin ayrıca “tarih, mimari, doğa ve lezzet kenti” olan Ayvalık’a ilgi çekmek, kente her yıl daha fazla sayıda yerli ve yabancı konuğun gelmesini sağlamak gibi ayrı bir amacının da olduğu kaydediliyor.
Yerel halkın, basının, üretici, tedarikçi ve satıcıların bir araya gelerek sosyal bir hareketliliği paylaştığı Hasat Festivali’nin, doğal olarak Ayvalık turizmine de ivme kazandırdığını belirten Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın ise bu yıl ilk kez “festival” ismiyle organize edilen etkinliğe ilginin bu yıl da daha artmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Festivalin Ayvalık’ta hizmet veren turizm işletmelerine de ekonomik girdilerin sağladığını savunan Mustafa Büyükçıvgın, “Festival çerçevesinde açılan ‘Zeytinyağı Pazarı’ alanında bir ilk olmanın öncülüğü ve yılların birikimiyle tahminlerin üstünde bir ilgiyle karşılanıyor. Sonuçta, Ayvalık’ta üreticisiyle, işletmecisiyle, markaları yaratan iş adamlarıyla, ithalatçısıyla, ihracatçısıyla, konuklarıyla, medya mensuplarıyla, sanatçılarıyla ve elbette halkın yoğun katılımıyla gerçek bir şenlik yaşanıyor” dedi.
Ayvalık’ın, Hasat Festivali boyunca yine çok sayıda konuk ağırlayacağını kaydeden ATO Başkanı Büyükçıvgın, “Sektörden yerli ve yabancı isimler, Ayvalık’ın ulusal ve yerel markaları, zeytine emek veren köylüler, müstahsiller, ihracatçılar, usta gazeteciler, deneyimli televizyoncular, zeytinyağına ilgi duyan yazarlar, gurmeler, sanatçılar, paylaşımları ve katkılarıyla bizlerle olacak.” ifadelerini kullandı.
“Hasat Festivali’nin programı hazırlanırken herkesin kucaklanması amaçlandı”
Hasat Günleri Ayvalık Bandosu eşliğinde düzenlenecek “Hasata Yürüyüş” ile başlayacağını açıklayan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, “Ardından Ayvalık Zeytinyağı Pazarı açılacak. Hasat Töreni bu yıl Barbun’un Çiftliği’nde yapılacak. Konukların yanı sıra bütün Ayvalıklıların davetli olduğu bu buluşmaya katılanlara yemek ikram edilecek. Bunların dışında ise programda şu etkinlikler yer alacak: Zeytinciliğin yaşadığı sorunların tartışılacağı ve çözüm önerilerinin sunulacağı “Ayvalık Zeytinyağını AB Tescilleyecek, Dünya Tüketecek” başlıklı panel, En İyi Çiftçi Ödül töreni, Akın/İlhan Şeşen Gösterisi, Grup Kardaşlar konseri, Adem Aslandoğan Türk Halk Müziği konseri, Balkan müzikleri ve Folklor gösterileri, Hakkıbey Yarımadası Tabiat Parkı’nda Doğa Yürüyüşü, Bisiklet Turu, Zeytin Çekirdekleri konseri. “Zeytin Sektöründe Yerel Sorunlar” konulu 15. Yıl Özel Sohbet Toplantısı, Cumhuriyet Bayramı kutlaması, Zeytin Hasat Koşusu, Okullararası Resim/Şiir/Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni, “Denizden Ayvalık” Tekne Turu Bu arada 3 ayrı mekânda resim ve fotoğraf sergileri düzenlenecek. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası ve Ayvalık Ziraat Odası Hasat Festivali’nin çıtasını her defasında daha da yukarılara taşımak için kararlılıkla çalışıyor ve Hasat Günleri, bu dört kurumun uyumlu işbirliği içinde, Türkiye’de zeytin ve zeytinyağı farkındalığını arttırmak yolunda her geçen yıl daha başarılı sonuçlara ulaşıyor. “ diye konuştu.

BALIKESİR

24 Ekim 2019 Perşembe

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