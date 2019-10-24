Altıeylül Belediyesinden engellilere projesi

Altıeylül Belediyesi, Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için bir proje hayata geçiriliyor. Projede engelsiz cümleler yarışacak.

Altıeylül Kent Konseyi Engelli Meclisi güzel bir projeye imza atacak. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde başlayacak olan kampanyaya herkes katılabilecek. Kent Konseyi Engelli Meclis Başkanı Halil Özcan, Altıeylül Belediye Meclis Salonu’nda yaptığı sunum ile projeyi Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’ya tanıttı. Proje amacından bahseden Özcan şunlara değindi. “Amacımız 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde farkındalık oluşturarak akıllarda kalacak cümleler bulmak. Vatandaşlarımızdan, engelliler gibi düşünüp, empati yaparak bizi anlamalarını sağlayacak cümleler üretmelerini istiyoruz. Şehrimizde engelsiz yaşam alanlarında, huzur evlerinde, bakım evlerinde, engellilere hizmet veren kamu kuruluşlarında seçilen cümlelerin kalıcı olarak sergilenmesini, slogan haline gelmesini bekliyoruz. Yürütme Kurulumuz tarafından değerlendirilen cümleler sahiplerinin isimleriyle 3 Aralık günü sergilenecek ve on tanesi ödüllendirilecek” dedi.

Projeye destek vermek isteyen vatandaşlar engelsiz düşün konulu cümlelerini 12 Kasım Salı gününe kadar ‘engelsizdusun@hotmail.com adresine veya WhatsApp uygulaması üzerinden 0 538 260 69 15 numaralı hatta yollayabilirler.

BALIKESİR 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:57

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