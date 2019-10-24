Manyas’ta komşuluk merkezi açıldı

Manyas Gençlik Merkezi bünyesinde bir ‘Komşuluk Merkezi’ açıldı.

Kaybolmaya yüz tutan komşuluk kültürünü yeniden oluşturmayı amaçlayan 'Komşuluk Merkezi' Gençlik Merkezinde yer alıyor. Komşuluk Merkezi açılış töreninde konuşan Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya “Komşuluk bilinci, komşuluk kültürünün azaldığı şikayetleri duyuyoruz, bizde bu probleme biraz vurgu yapmak, yeniden komşuluk kültürümüzü canlandırmak için burayı komşuluk merkezi olarak isimlendirdik. Burada sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler olacak. Burası toplumumuzun kaynaşmasına, dayanışmasına olanak sağlayacak, şu zamanda milletimizin kaynaşması,tanışması, dayanışması oldukça önemli, milletimizi bölmek, parçalamak için ayrıştırmak için sürekli dış faktörlere maruz kalıyoruz” dedi.

Komşuluk merkezinde isteyen vatandaşlar yapılacak çeşitli faaliyetlere kayıt yaptırarak katılabilecekler. Okuma etkinliği, sanat kulübü, eksersiz kulübü, büyükler buluşuyor, tecrübe konuşuyor saati, veliler konuşuyor, Cuma sohbetleri saatleri yapılacak. Kaymakam Kaya, vatandaşların talepleri doğrultusunda yeni programlarında komşuluk merkezinde değerlendirileceğini söyledi.

BALIKESİR 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:25

YATSI 19:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.