Tümgeneral Balıbek, Vali Yazıcı'yı ziyaret etti

Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanı Tümgeneral İsmail Balıbek, Vali Yazıcı'yı ziyaret etti

Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanı Tümgeneral İsmail Balıbek, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu ile birlikte Vali Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

Balıkesir'de bulunmaktan büyük onur duyduğunu ifade eden Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanı Tümgeneral İsmail Balıbek, "Birliklerimizi ziyarete, denetlemeye geldik. Jandarmamızın, vatandaşımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik zatıalinizin liderliğinde, emir ve komutasında personelimizin varsa ihtiyaçlarını yerinde görmek, vatandaşımıza daha iyi hizmet nasıl yapabiliriz, onun arayışı içerisindeyiz. Halkımızın huzuru için elimizden gelen bütün imkanları, kullanıyoruz, kullanacağız" dedi.

Tümgeneral Balıbek'i Balıkesir'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Vali Yazıcı, komutanın nezdinde tüm Mehmetçiklerimize görevlerinde üstün başarılar dilediklerini de ifade etti.

BALIKESİR 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:25

YATSI 19:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.