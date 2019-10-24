Balıkesir'in yol haritası oy birliğiyle geçti

"Siyaset yapmadan şehri birlikte yönetme" anlayışı ile yola çıkan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde 2024 Stratejik Plan süreci, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ekim Ayı 3'üncü Birleşimi'nde oy birliğiyle tamamlandı.

Kimseyi geride bırakmadan, şehrin tamamının katılımıyla hazırlanan planın hazırlık aşamasında 20 ilçenin her biri ile ilçe koordinasyon toplantıları, 4 bölgesel çalıştay gerçekleştirilerek 9 bin 85 kişi ile görüşme ve anketler bin 1 kişiyle de mülakatlar gerçekleştirildi. 2020 2024 yıllarını kapsayacak stratejik planının oybirliğiyle kabul edildiği mecliste konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Şehrin tüm paydaşlarının katılımıyla yürüttüğümüz 2020 2024 Stratejik Plan sürecini bugün meclisimizde oy birliğiyle tamamladık. Önceliğimiz adaletli bir yönetim ile şehrin bütününün hukukunu korumak adına, 20 ilçemize ve şehrin tüm sakinlerine adil bir şekilde ulaştırmak, sonuç odaklı hizmet sunmak. Bu vesileyle stratejik planımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

BALIKESİR 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:57

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