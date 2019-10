Balıkesir Üniversitesi muhtemel doğal afetlere karşı hazır

Balıkesir Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı tarafından MYO anfisinde “Doğal Afetlere Hazırlık” konulu bir konferans düzenlendi.

Etkinliğe MYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa Özsarı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Amiri Mehmet Kılıç, MYO Müdür Yardımcıları Engin Bozacı, Alp İmrek ve Büro Yönetimi Bölüm başkanı Dr. Pınar Erkal ile öğretim üyeleri ve öğrencilerinden oluşan kalabalık bir dinleyici topluluğu katıldı.

İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürü Seyfullah Tolga, ülkemizde ve bölgemizde her yıl pek çok doğal afetin meydana geldiğini, bu afetlerde can ve mal kayıplarının olduğunu katılımcılara ifade etti. Tolga, daha sonra deprem, sel, heyelan, yangın gibi olası bir afette nasıl hareket edilmesi gerektiği, bu tür afetlere acil müdahalenin nasıl olması gerektiği ve can ve mal kayıplarının en aza indirgenmesi için ne tür önleyici tedbirlerin alınması gerektiğine dair ayrıntılı bilgiler verdi. Yaklaşık bir saat süren konferanstan sonra MYO’nun bahçesinde itfaiye erleri tarafından Balıkesir İtfaiyesi’nde kullanılan araçlar tanıtıldı. Daha sonra öğrencilere ve öğretim elemanlarına yangın söndürme tatbikatı yaptırıldı. Özellikle yangının ilk çıkış anında yapılması gerekenler ve yangın tüplerinin kullanılması ile ilgili uygulamalar katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Öğrenciler ve öğretim elemanları yangın söndürme tatbikatına bizzat katıldılar.

Konferans, Balıkesir MYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa Özsarı’nın konuklara teşekkür belgesi vermesiyle sona erdi.

