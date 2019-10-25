Restore edilen asırlık cami kısmen ibadete açıldı

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen asırlık Erdek Hacı Ömer Camisi’nde ilk namaz kılındı.

Erdek'e 19. yüzyılda yapılan ancak yıprandığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 2,5 yıl önce restore çalışmaları başlatılan Asırlık Hacı Ömer Camisi’nde restorasyonun kısmen tamamlanmasının ardından, ilk namaz 24 Ekim Perşembe günü akşam namazı ile kılındı.

Erdek’e kazandırıldığı tarihten itibaren geçtiğimiz yıllarda belirli aralıklarla restore edilmesine rağmen, yıllar içerisinde yeniden restore isteyen camide, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce Ocak 2017 yılında başlatılan onarım çalışmaları minarenin de tamamlanmasıyla yıl sonuna kadar tamamen bitecek. Cami, kapılarını Perşembe günü Akşam namazıyla vatandaşlara açarken, caminin ibadete açıldığını öğrenen vatandaşlar, camiye gelerek 2,5 yıl sonra ilk namazlarını kıldı. Sadece caminin minaresinde devam eden yapım ve onarım çalışmalarının bu yılın sonuna kadar tamamlanmasıyla, yüklenici şirket tarafından cami Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

BALIKESİR 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:58

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