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Uluslararası Zeytin Hasat Festivali başladı

İHA

Zeytinin başkenti Balıkesir Ayvalık'ta 15. Uluslararası Zeytin Hasat Festivali'nin açılış töreni gerçekleştirildi. 5 gün boyunca zeytinin ve zeytinyağının tanıtımının yapılacağı festival kapsamında ilk hasat gerçekleştirilecek.

Uluslararası Zeytin Hasat Festivali başladı

Zeytinin başkenti Balıkesir Ayvalık’ta 15. Uluslararası Zeytin Hasat Festivali’nin açılış töreni gerçekleştirildi. 5 gün boyunca zeytinin ve zeytinyağının tanıtımının yapılacağı festival kapsamında ilk hasat gerçekleştirilecek.
Tarihin, mimarinin, doğa ve lezzetin diyarı, zeytinin başkenti Ayvalık’ın 15. Uluslararası Zeytin Hasat Festivali’nin açılışı törenle gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası ve Ayvalık Ziraat Odası paydaşlığında düzenlenen festival, önceki yıllara göre bu yıl kapsam ve etkinlik olarak daha büyük çapta organize edildi. 2529 Ekim günleri arasında “Barış” temasından yola çıkılarak “Her hasat bir barış çağrısı” sloganıyla yürütülecek festivalin açılış törenine; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, zeytin üreticileri ve Ayvalık halkı katıldı.
Program; yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın kutlanması ve 96 yıl evvel bu topraklarda Cumhuriyet fidanını diken liderimiz Atatürk ve silah arkadaşlarıyla ebediyete intikal eden aziz şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti.
Törenini açılış konuşmasını gerçekleştiren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Ayvalık’taki 2 milyon zeytin ağacının yarısı 200 yaşın üzerindedir. Bin 100 yaşında olgun, tescillenen bir anıt ağacımız var. Demek ki zeytin bu topraklarda hep vardı ve hep var olacak." Dedi
Zeytin Hasat Festivali’nin bu yıl geçmiş yıllardakinden daha kapsamlı bir şekilde gerçekleştirildiğini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Gerçekten, Ayvalık Ticaret Odası Başkanımız Mustafa Büyükçıvgın başkanlığında toplanan bu komite çok kıymetli. Tüm ayrıntıları düşünmüşler. Bir işi nasıl yaptığınız çok önemli, ehil ellerde işler daha kaliteli olur. Üreticiden, toplayana bunu fabrikada işleyenden tadana, yiyene ve satana hepsine dokunan bir projeksiyonda komitemiz çalışma yapmış. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak; 20 ilçemizin en meşhuru ve marka değeri en yüksek ürünün hangisi olduğuna dair bir araştırma yaptırdık. Ayvalık açık ara önde gidiyor. Bizim, bunu biraz daha ön plana çıkarmamız lazım. Ayvalık'ı marka yapmak adına tüm gücümüzle destekte bulunacağız. Ayvalık, Balıkesir’in tümüne katkı sağlayacak. Ayvalık’ın markalaşmasına önem veriyoruz.” dedi.
Ayvalıklı zeytin üreticisinin, zeytini üretirken ki süreç içerisinde doğanın verdiği gücü işleyerek en kaliteli hale getirdiğine vurgu yapan Başkan Yücel Yılmaz, devamında şu ifadelere yer verdi:
“Avrupa’nın en beğenilen ve en kaliteli zeytinyağı unvanını almak için de müracaatlar yapılmış biz, kendimize güveniyoruz. Ben, buraya her geldiğimde zeytinyağı hediye ediyorlar. Ben de, Balıkesir’e gelenlere Ayvalık’ın zeytinyağını hediye ediyorum. Bu 5 günü özellikle dışarıdan gelen misafirlerimize Ayvalık’ımızı çok güzel tanıtarak ve etki alanı yüksek olan insanlara da buranın; mimarisini, lezzetlerini, doğasını ve aynı zamanda da zeytini ve zeytinyağını tanıtarak geçirmemiz gerekiyor. Bu işle iştigal eden arkadaşlarımızın sorunlarını birinci elden ilgili kişilere anlatarak bu kadim zeytin ve zeytinyağı sürecinin kaliteli, uğraşanını zengin hale getirecek noktalara getirmemiz gerekiyor. Üretmek kolay satmak zordur, hakkını alarak satmak daha zordur. Ben Ayvalık Ticaret Odası Başkanımıza, Ayvalık Ziraat Odası Başkanımıza güveniyorum. O ışıltı, o pırıltı onlarda var. Hep beraber bu işi gerçekleştireceğiz.”
Konuşmaların sonunda festival kapsamında düzenlenen resim ve müzik yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından protokol üyeleri ve Ayvalık halkı Zeytin Hasat Festivali yürüyüşünü başlattı

BALIKESİR

25 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:58
  • GÜNEŞ 07:21
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 15:55
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