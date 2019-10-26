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BENGİ Projesi ile öğrenciler geleceğe en iyi şekilde hazırlanıyor

İHA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde BENGİ projesi kapsamında her okulu tek tek ziyaret ederek öğrencilerle buluşmaya devam eden Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet ediyor.

BENGİ Projesi ile öğrenciler geleceğe en iyi şekilde hazırlanıyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde BENGİ projesi kapsamında her okulu tek tek ziyaret ederek öğrencilerle buluşmaya devam eden Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet ediyor.
Bu kapsamda Şehit Öğretmenler İlkokulu’nu ziyaret eden Kaymakam Ali Sırmalı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç öğrencilerle birlikte kitap okuma etkinliğine katıldı. Okuma etkinliğinin akabinde öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Sırmalı; öğrencilere kitap okumaları ve kendilerini geliştirmeleri konusunda nasihatlerde bulundu.
Öğrencilere kitap okumanın faydaları ve seçmek istedikleri meslekler hakkında sorular soran Kaymakam Sırmalı öğrencilerin verdikleri yanıtları tek tek dinledi ve tavsiyelerde bulundu “Sevgili öğrenciler sizler kendinizi ne kadar geliştirirseniz ülkemizin geleceği de o kadar güzel ve aydınlık olur. Sizler ülkemizi daha güzel yarınlara taşıyacaksınız. Sizlere güveniyoruz. En iyi şekilde yetişmeniz için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bu nedenlerle sizler de çok çabalayın, kendinizi geliştirin, öğretmenlerinizi iyi dinleyin, derslerinize düzenli olarak çalışın ve düzenli olarak kitap okumayı ihmal etmeyin” dedi.
Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç sohbetin ardından öğretmenler odasında öğretmenler ile bir araya gelerek okulun eğitim öğretim durumu ile ilgili bilgi aldılar.

BALIKESİR

26 Ekim 2019 Cumartesi

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