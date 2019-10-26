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Balıkesir MHP göreve hızlı başladı Yeni atanan MHP'li Başkan Yüksel, basın ile buluştu

İHA

Geçtiğimiz günlerde atama ile Balıkesir MHP İl Başkanlığı görevine getirilen Gökay Yüksel, yönetim kurulunu toplayarak basın mensupları ile buluştu. Başkan Yüksel, açıklamasında Barış Pınarı harekatına destek verirken, parti içinde iki yeni komisyon kurulduğunu ve parti sözcülüğü makamının oluşturulduğunu söyledi.

Balıkesir MHP göreve hızlı başladı Yeni atanan MHP'li Başkan Yüksel, basın ile buluştu

Geçtiğimiz günlerde atama ile Balıkesir MHP İl Başkanlığı görevine getirilen Gökay Yüksel, yönetim kurulunu toplayarak basın mensupları ile buluştu. Başkan Yüksel, açıklamasında Barış Pınarı harekatına destek verirken, parti içinde iki yeni komisyon kurulduğunu ve parti sözcülüğü makamının oluşturulduğunu söyledi.
MHP Balıkesir İl Başkanı Gökay Yüksel, "İçinde bulunduğumuz günlerde kamuoyunun da yakından takip ettiği gibi; Şanlı Türk Ordusu Barış Pınarı Harekâtını icra etmektedir. Neredeyse güney sınırlarımızın tamamı küresel sahipleri tarafından beslenen terörist çakallarla sarılı haldeyken ve tüm dünyada Türk Devletine ve Türk Ordusuna iftira kampanyaları yürütülmeye çalışırken hiçbir sivile zarar vermeden bu tarz bir harekâtı icra etmek her orduya nasip olacak bir durum değildir. Muhakkak ki; bugünlere Fırat Kalkanlarından, Zeytin Dallarından, Pençelerden süzülerek geldik. Türk Devleti’nin ve Türk Milleti’nin varlığı ve bekası için birçok bedeller ödedik ve ödemeye de devam edeceğiz. Allah bu yolda mücadele eden başta Şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere, tüm vatan evlatlarının kılıcını keskin etsin. Dualarımız ve desteklerimiz kendileriyledir. Öte yandan, bir hakkı da teslim etmek boynumuzun borcudur. Gerek cephede, gerek sınır boylarında ve gerekse bilgisayarlarının başında, bu haklı ve meşru harekâtını tüm dünya kamuoyuna gerçekleri ile aktarmaya çalışan siz değerli basın mensuplarına da teşekkürü bir borç biliyorum. Sizlerin ve pek kıymetli meslektaşlarınızın özverili çalışmaları sayesinde arazide elde ettiğimiz askeri başarıları, diplomasi masasında da sürdürmemize imkân sağlayan birçok görüntü, haber, bilgi notu, fotoğraf gibi paylaşımların ne kadar önem arz ettiğini bu süreçte bir kez daha görmüş olduk. Elde edilen diplomatik başarılarda katkınız olduğunu bilmek de sizler açısından ayrı bir mutluluktur diye düşünüyorum. Bu kapsamda yapacağınız kıymetli çalışmaların devamını dilerim" dedi.
Parti Sözcülüğü getirildi
MHP İl Başkanı Gökay Yüksel, Balıkesir MHP teşkilatlanmasında bundan böyle parti sözcüğü makamının da yer alacağını kaydetti. Yüksel, "Öncelikle; göreve geldiğimiz andan itibaren Balıkesir’imizin ihtiyaçlarını ve sahip olduğu potansiyeli de değerlendirerek bir divan kurulu oluşturduk. Bunun yanında Yönetim Kurulu üyelerimizin ve gerekli olduğu hallerde alanında uzman akademisyen ve katılımcıların da içerisinde bulunacağı komisyonlar tesis etme kararı aldık. Bu kapsamda şimdiye kadar oluşturulmuş ve faaliyetlerine başlayan Balıkesir’de Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Sağlık Hizmetleri Komisyonu olmak üzere toplamda 2 adet komisyonumuz mevcuttur. Bundan sonraki süreçte de yeni komisyonlar oluşturma çalışmalarımız devam edecektir. Bunların yanında Balıkesirimizde şimdiye kadar hiç olmamış ve sizleri de mesleki anlamda yakından ilgilendiren bir yeniliği, “Parti Sözcülüğü” müessesesini de hayata geçireceğiz. Bu kapsamda Parti Sözcüsü olarak görevlendirdiğimiz Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcımız Ali Özdemir, İl Başkanlığımızın faaliyetleri ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin görüş ve değerlendirmelerine ilişkin hususları, belli bir periyotta ya da uygun görülen zamanlarda siz kıymetli basın mensupları ve Balıkesir kamuoyu ile paylaşacaktır" dedi.
İstiklal Madalyası
MHP'li Başkan Yüksel sözlerini şöyle tamamladı: "Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş taşlarının döşendiği İstiklal Mücadelemizde Balıkesirimizin gösterdiği fedakarlık ve verdiği mücadele tarihin sayfalarına altın harflerle kazınmıştır. Nesilleri İstiklal Mücadelesi yolunda şehit olan ve bu sebeple mezun veremediği dönemler yaşayan Balıkesir Lisesi gibi bir değere sahip, İstiklal Gazisi bir şehirdir Balıkesir. Bu sebeple, şehrimizin haklı talebine ulaşmak için “İstiklal Madalyası” talebiyle Balıkesir’in sesini duyurmaya çalışıp girişimlerde bulunan herkese Balıkesirliler adına teşekkürlerimi sunuyorum. Ancak, şehrimizin bu haklı talebinin kısır siyasi tartışmalar içerisinde kaybolmaması adına elimizden geldiğince konunun takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyorum"

BALIKESİR

26 Ekim 2019 Cumartesi

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