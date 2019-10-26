TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 2- Adanaspor: 0 (İlk yarı sonucu)

TFF 1. Lig'in 9 hafta müsabakasında Balıkesirspor, Adanaspor karşısında Okan Alkan ve Rahmi Anıl'ın attığı gollerle ilk yarıyı 20 önde kapattı.
BALIKESİR
26 Ekim 2019 Cumartesi
- İMSAK 05:59
- GÜNEŞ 07:23
- ÖĞLE 12:58
- İKİNDİ 15:54
- AKŞAM 18:23
- YATSI 19:41
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.