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Gübretaş, zeytinde 4 kat verim artışı sağlamasının coşkusunu üreticiyle paylaştı

İHA

GÜBRETAŞ, Türkiye'nin dört bir yanında ve yurtdışında kurduğu model üretim alanlarındaki hasatlarda yüksek verim almaya devam ediyor.

Gübretaş, zeytinde 4 kat verim artışı sağlamasının coşkusunu üreticiyle paylaştı

GÜBRETAŞ, Türkiye’nin dört bir yanında ve yurtdışında kurduğu model üretim alanlarındaki hasatlarda yüksek verim almaya devam ediyor.
GÜBRETAŞ’ın zeytin tarımında verim ve kaliteyi artırmak amacıyla Balıkesir’in Gömeç ilçesinde gerçekleştirdiği model üretim alanı uygulaması için de Hasat Günü düzenlendi. Toprak analizi sonuçlarına göre hazırlanan bilinçli bitki besleme programı sayesinde arazide yağlık zeytinde ağaç başına 60 kg üzerindeki hasatla ‘var yılı’ndaki il ortalamasına oranla 2,5 kat ve Türkiye ortalamasına göre ise 4 kat verime ulaşıldı.
Sektörün öncü şirketi GÜBRETAŞ, geliştirdiği yenilikçi ürünlerinin yanı sıra özellikle bilinçli tarımı yaygınlaştırmaya yönelik faaliyetleriyle de tarım sektörü için katma değer üretmeye devam ediyor. Geliştirdiği 20’ye yakın “bitkiye ve bölgeye özel” gübre çeşidi ile tarımda verimlilik ve kaliteyi artırmayı hedefleyen GÜBRETAŞ, bu gübrelerin sağladığı sonuçları göstermek üzere her yıl Türkiye’nin farklı illerinde model üretim alanları kuruyor.
Bu yıl Türkiye’de 27 arazinin yanı sıra KKTC’de 2 ve Azerbaycan’da 1 noktada farklı bitkisel ürünler için örnek çalışmalar gerçekleştiren GÜBRETAŞ, toprak analizine dayalı bitki besleme programlarının uygulandığı bu arazilerdeki sonuçları hasat döneminde bölgedeki bilinçli üreticiler ile paylaşılıyor.
GÜBRETAŞ’ın bilinçli tarımlaverim ve kaliteyi artırmak amaçlı düzenlediği bu etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Balıkesir’in Gömeç ilçesindeki bir zeytinbahçesinde düzenlenen hasat günü etkinliğinde,bilimsel yöntemlerle zeytin tarımındaulaşılanverim sonuçları paylaşıldı. Gömeç’in Dursunlu Mahallesi’nde bir önder üreticiye ait 9 dekarlık arazide,yağlık zeytinde ağaç başına 60 kg üzeri hasatla ‘var yılı’ndaki il ortalamasına oranla 2,5 kat ve Türkiye ortalamasına göre 4 kat verime ulaşıldı.
GÜBRETAŞ Genel Müdür Yardımcısı Metin Özyürek, şunları söyledi:
“Geçen yıl 18 noktada yaptığımız model üretim alanı uygulamasının sayısını 2019 yılında katlayarak artırdık. Yaygın üretimi yapılan 13 çeşit tarımsal ürün için bu yıl toplam 30 farklınoktada model üretim alanı kurduk. Bu alanlardan 27 tanesi ülkemizin değişik noktalarında yapılırken, iki tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ve biri Azerbaycan’da yapıldı. Bu üründe sahip olduğumuz potansiyeli daha iyi değerlendirebildiğimiz takdirde zirveye yükselmek ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak mümkün. Zeytin ticaretindeki potansiyelimizi değerlendirmenin yolu verim ve kaliteyi arttırmaktan, bunun yolu da bilinçli tarımdan geçiyor” dedi.
Genel verim ortalamaları ile araziden elde edilen sonuçları karşılaştıran Özyürek, “TÜİK verilerine göre ülkemizde ‘var yılı’nda ağaç başı ortalama 16 kg yağlık zeytin hasadı alınıyor. Balıkesir il genelinde ağaç başına 26 kg ve Gömeç ilçe genelinde ağaç başı 30 kg ile Türkiye ortalamasının daha üzerinde verimler alınmakta, ‘yok yılı’nda ise bu oranlar düşmektedir.GÜBRETAŞ’ın uygulama yaptığı bu arazide ise ağaç başına 60 kg üzerinde verim bekleniyor. Yani bu model arazimizden Balıkesir il geneli ortalamasının2,5 katı ve Türkiye ortalamasının ise yaklaşık 4 katı kadar verime ulaşıldı” diye konuştu.

BALIKESİR

26 Ekim 2019 Cumartesi

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