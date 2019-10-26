TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 3 - Adanaspor: 0

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TFF 1. Lig’in 9. haftasında Balıkesirspor, sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 30 mağlup etti.



Maçtan dakikalar

3. dakikada Adanaspor atağında Utku Şen’in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Kaleci Vukovic meşin yuvarlağı çeldi.

4. dakikada ani gelişen Balıkesirspor atağında kaleci Goran Karacic ceza sahası dışında İbrahim Halil’i düşürdü. Hakem Ramazan Keleş, Karacic’e direkt kırmızı kartını çıkardı.

11. dakikada gelişen Foxi ceza sahasına yaptığı ortada Okan Alkan'ın gelişene vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 10

22. dakikada sağ taraftan Foxi'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içnde topla buluşan Rahmi Anıl’ın sert şutu ağlarla buluştu. 20

59. dakikada kazanılan serbest vuruşu Mrsic kullandı. Mrsic'in sert şutu Kaleci İrfan Can'ın sağından ağlara gitti. 30



Stat: Atatürk

Hakemler: Ramazan Keleş xx, Selahattin Altay xx, Murat Şener xx

Balıkesirspor: Vukovic xxx, Okan Alkan xxx, Glumac xxx, Oğuzhan xxx, Doğa İşeri xxx, Antonıo Mrsic xxx, Furkan Çil xx (Abdülkadir dk. 73 x), Foxi xxx, Aly Malle xx (Mahatma Otoo dk. 65 x), İbrahim Halil xx (Celal Emir dk. 78 x), Rahmi Anıl xxx

Yedekler: Atilla, Berat Aydoğdu, Batuhan İşçiler, Cenk Güvenç, Anıl Taşdemir

Teknik Sorumlu: Mustafa Ati Göksu

Adanaspor: Goran Karacic x, Serdar Bingöl xx, Özgür Özdemir xx, Renan xx, Enes Yasin xx, Mouso Bagayoko xx, Kaan xx, Furkan Öçal x (İrfan Can dk. 6 xx), Eren Keleş xx (Marvin Sinan dk. 41 xx), Ahmet Dereli xx, Utku Şen xx (Özkan Taştemur dk. 69 x)

Yedekler: Okan Adil, Abdülkadir, Uğur Göktaş

Teknik Sorumlu: Mehmet Öztürk

Goller:Okan Alkan (dk. 11), Rahmi Anıl (dk. 22), Mrsic (dk. 59) (Balıkesirspor)

Kırmızı kart: Goran Karacic (dk. 4) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Glumac (Balıkesirspor), Serdar Bingöl, Ahmet Dereli (Adanaspor)

BALIKESİR 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:23

YATSI 19:41

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