Jandarmadan 'Güven ve Huzur' uygulaması Uygulamada 1' DHKP-C üyesi olmak üzere, aranan 32 kişi yakalandı

Balıkesir Jandarma İl Komutanlığı il genelinde Güven ve Huzur uygulaması yaptı. Jandarma, uygulama esnasında çeşitli suçlardan aranan 32 kişiyi yakalarken, çok sayıda suç aletini de ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde 112 ekip, 391 personel ve 2 dedektör köpekle 3 aşamalı 'Güven ve Huzur' uygulaması yaptı. Jandarma ekipleri bu kapsamda 55 yol kontrol arama noktası, 664 umuma açık eğlence mekanı ile 97 parkbahçe ve 128 metruk binada yaptığı uygulamada 13 bin 392 şahıs sorgulanmış, yapılan sorgulamalarda 1'i DHKP/C Silahlı Terör Örgütüne üye olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 32 şahıs yakalandı. Yakalanan bu şahıslardan 3'ü gözaltına alınırken, 18 şahsa adli ve idari işlem yapıldı ve 4 bin 676 TL idari para cezası uygulandı.

Trafik uygulamasında jandarma ekipleri 3 bin 187 aracı kontrol ederken arama kaydı bulunan 1 araç yakalandı ve 49 araç trafikten men edildi.

Uygulama esnasında 150 araca 48 bin 982 TL para cezası uygulanırken, 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 33 adet mermi veya fişek ve 1 adet kesici alet, 58 gram esrar, 2 kök kenevir bitkisi ile 18 adet kulak küpesiz küçükbaş hayvan ele geçirildi.

BALIKESİR 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 06:00

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