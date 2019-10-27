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Balıkesir'de kargoyla tütün kaçakçılığına operasyon

İHA

Balıkesir polisi kaçak tütün satıcılarına göz açtırmıyor. Kargoyla çok miktarda kaçak tütün malzemesi getiren zanlı yakaladı.

Balıkesir'de kargoyla tütün kaçakçılığına operasyon

Balıkesir polisi kaçak tütün satıcılarına göz açtırmıyor. Kargoyla çok miktarda kaçak tütün malzemesi getiren zanlı yakaladı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Balıkesir merkezde H.S. (30) adlı şahsın kargo yoluyla tütün ve tütün ürünlerinin satışını yaptığı bilgisi alınması üzerine kargo aracında yapılan aramada 10 bin adet dolu makaron, 1 kilo 200 gram sarmalık tütün, 37 adet pipo, 812 adet sigara sarma aparatı ele geçirdi.
Olayla ilgili H.S. hakkında yasal işlem başlatıldı.

BALIKESİR

27 Ekim 2019 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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