Vali Yazıcı'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Vali Ersin Yazıcı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Vali Yazıcı yayımladığı mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' diye ifade ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümünü büyük bir heyecan ve gururla kutluyoruz" dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı her yıl büyük heyecanla kutladıklarını belirten Vali Yazıcı, 29 Ekim gününün Türk milletinin ortak değerleri etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme ve birlikteliğini pekiştirme günü olduğunu vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin çok zor şartlarda kurulduğunu hatırlatan Vali Yazıcı, "Cumhuriyetimizin düşman işgali altında ve çok zor koşullarda yürütülen bir Kurtuluş Savaşı sonunda kurulduğunu biliyoruz. Türk milleti böylesine zor bir durumda, farklılıkları bir tarafa koyarak birlik ve dayanışma içinde neler başarabileceğinin en güzel örneğini kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ile göstermiştir" dedi.

Cumhuriyet'in Türkiye'yi çağdaş dünyaya ve geleceğe bağlayan en güçlü halka olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Cumhuriyetimiz, bugünkü modern ve demokratik değerlere dayanan güçlü devlet ve toplumsal yapımızın temelindeki en önemli harçtır. Ülkemizin dünya devletleri arasında günümüzde edindiği saygın ve güçlü konumun, 96 yıllık cumhuriyetimizin başarılarının bir ürünü olduğu kuşkusuzdur. Ülkemizin Cumhuriyet'in ilanı ile gelen kazanımlarını her geçen gün daha da ilerletmesini gururla izliyoruz. Cumhuriyetimiz, arkada bıraktığı 96 yılda çok büyük başarılara imza atmıştır" dedi.

Cumhuriyet sayesinde ülke demokrasisinin günden güne geliştiğini, birlik, beraberlik ve bütünlüğe yönelik içten ve dıştan gelen her türlü saldırının da bertaraf edildiğini belirten Vali Yazıcı, "Cumhuriyetimizi, tıpkı kuruluş felsefesinde olduğu gibi, tam bağımsız, güçlü ve demokratik bir dünya devleti olarak, birlik ve bütünlük içinde yaşatmak için bugün de hepimize büyük görev ve sorumluluk düşmektedir. Devletimizi, Cumhuriyetimizi, demokrasimizi ve toplumumuzu hedefleyen terör örgütlerinin menfur eylemleri karşısında bu sorumluluklarımız daha da belirgin olmaktadır. Devletimiz, barış ve huzur ortamının pekişmesi için iyi niyetle ve sabırla gayret gösterirken, terörle mücadelesini de en güçlü ve kararlı bir şekilde devam ettirmektedir" dedi.

29 Ekim'in umudun, azmin, inancın, yeniden doğuşun tarihi olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarının eşsiz kahramanlıkları ve özverili mücadeleleri sonucu kurulan Cumhuriyetimiz sayesinde bugün geçmişimize gururla, geleceğimize ise güvenle bakıyoruz. Bu kutlu gün vesilesiyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden aziz Şehitlerimizi ve Gazilerimizi sonsuz minnet ve saygıyla anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı en içten iyi dileklerimle kutluyor, selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

BALIKESİR 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:21

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.