Gömeç Milli Eğitimde Aköz asil müdür oldu

Gömeç ilçesinde, 6 aydır Gömeç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne vekalet eden Mehmet Aköz asil müdür oldu. Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nün kararnamesi ile 18.10.2019 tarihi itibariyle ataması yapılan Aköz, eğitim seviyesini yükseltmek için çalışacaklarını söyledi.

Geçtiğimiz Mayıs ayında göreve başlayan 36 yaşındaki Aköz, o günden beri Gömeç’te eğitim adına, akademik başarının gelişmesi için ne yapılabilir konusunda birçok toplantı gerçekleştirirken önemli çalışmalara imza attı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aköz’ün en önemli çalışmalarının başında, Gömeçteki okullar ve öğretmenler arasındaki iletişimi ve iş birliğini artırmak oldu. Gömeç’te eğitimin kalitesini artırmayı amaç edindiklerini anlatan Aköz, “Kurumun hizmet kapasitesini artırmaya da büyük önem veriyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okulların fiziki alt yapısını, donanımını iyileştirmeyi amaçladık. Bunun için, ilçede bulunan diğer kurumlar, odalar, dernekler ve ilçe halkıyla daha çok iletişim içerisinde olmayı hedefledik. Personelin, kişisel ve mesleki yeterliliklerini geliştirmek adına çalışma yapacağız. İlçemizde eğitim ve öğretimin kalitesini artırmak için çalışacağız” dedi.

BALIKESİR 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 06:00

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