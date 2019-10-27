Okullar arası futbol turnuvası sona erdi

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bengi Gençlik Turnuvaları adı altında Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ortaokul ve Liselerarası futbol müsabakaları sona erdi.

Turnuva, Erdek 18 Eylül Stadı’nda yer alan halı sahada yapıldı. Turnuva, Ortaokullar arası kızlar, Ortaokullar arası erkekler ve Liseler arası erkek futbol kategorilerinde gerçekleştirildi.

3 hafta süren turnuvada derece giren takımlar:

Ortaokul kızlar arası: 1. Nerime Yüksel Ortaokulu, 2. İmam Hatip Ortaokulu, 3. Muzaffer Gürer Ortaokulu oldu. Ortaokul 5. ve 6. sınıflar erkekler arası turnuvada: 1. Nerime Yüksel Ortaokulu, 2. Karşıyaka Ortaokulu, 3. 18 Eylül Ortaokulu oldu. Liselerarası futbol turnuvasında: 1. Erdek Anadolu Lisesi, 2. Kapıdağ MTA Lisesi, 3. Karşıyaka ÇPA Lisesi oldu. Dereceye giren takımlara kupaları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreninde verilecek.

BALIKESİR 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:21

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.