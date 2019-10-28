Balıkesir’de 5 düzensiz göçmen yakalandı

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Balıkesir açıklarında lastik bot içinde Yunanistan’ın Midilli Adasına yasa dışı yollardan gitmek isteyen 5 İran asıllı düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Altınova açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu öğrenildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki İran uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için Ayvalık Limanına çıkarıldı.

BALIKESİR 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 06:01

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