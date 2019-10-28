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Polis uygulamasında 5 silah yakalandı

İHA

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları şok asayiş uygulaması ile 5 adet ruhsatsız silah ele geçirdi.

Polis uygulamasında 5 silah yakalandı

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları şok asayiş uygulaması ile 5 adet ruhsatsız silah ele geçirdi.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde şok uygulama yaptı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli bölgelerde yaptıkları sabit ve seyir halindeki uygulamalarda şahıslar ve araçlarda yapılan denetimde 4 adet kurusıkı tabanca, 1 adet yivsiz av tüfeği, 6 adet fişek, 3 adet kurusıkı tabanca şarjörü ve 7 adet kartuş ile döner bıçağı ele geçirdi. Yakalanan silahlara emniyet ekipleri tarafından el konuldu. Şahıslar hakkında işlem yapıldı.

BALIKESİR

28 Ekim 2019 Pazartesi

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