Burhaniye il\u00e7esinde, Kaymakam H\u00fcseyin \u00d6ner, okullardaki okuma etkinliklerini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. \u00d6ner, beraberinde \u0130l\u00e7e Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcr\u00fc Bora Zihni ve Gen\u00e7lik Hizmetleri ve Spor \u0130l\u00e7e M\u00fcd\u00fcr\u00fc Sabri Pek\u015fen ile birlikte Bal\u0131kesir E\u011fitimde Niteli\u011fi Geli\u015ftirme (BENG\u0130) Projesi kapsam\u0131nda bu hafta Nadir Tolun Ortaokulu\u2019nu ziyaret etti. \u00d6ncelikle okul \u00f6\u011fretmenleriyle bir araya gelip sohbet eden Kaymakam \u00d6ner, program\u0131n devam\u0131nda 7. s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencileri ile okuma program\u0131 yapt\u0131. Okuma program\u0131 sonras\u0131 \u00f6\u011frencilerle bo\u015f vakitlerini nas\u0131l de\u011ferlendirdikleri hakk\u0131nda sohbet eden \u00d6ner, \u00f6\u011frencilerden \u00e7ok kitap okumalar\u0131n\u0131 istedi. \u00d6ner, \u00f6\u011frencilerle sohbet ederken, kitap okuma, arkada\u015flar\u0131 ile birlikte oyunlar oynama, enstr\u00fcman \u00e7alma ve spor yaparak vakit ge\u00e7irme y\u00f6n\u00fcnde \u00f6\u011f\u00fctlerde bulundu.