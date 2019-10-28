İlkokul öğrencilerinden Mehmetçiğe 'Bayrak' şiiri

Balıkesir'in Karesi ilçesinde eğitim veren Albay Tayyar Nuran Oğuz İlkokulunun 3. sınıf öğrencileri, Mehmetçiklere itafen öğretmenlerinin yazdığı şiiri seslendirdiler.

Albay Tayyar Nuran Oğuz İlkokulu 3B sınıf sınıfı öğretmeni İbrahim Gülenç, kendi yazdığı "Bayrak" şiirini öğrencileri ile birlikte seslendirerek, şanlı ordumuza armağan etti. Öğretmen İbrahim Gülenç, "Yazmış olduğum Bayrak isimli şiirimi sınıfımın öğrencileri ile birlikte okuduk. Başta öğrencilerim ve kıymetli velilerim olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu videomuzu yurdumuzun her yanında nöbet tutan ordumuza hediye ediyoruz" dedi.

Okul Müdürü Yüksel Selçuk da yaptığı açıklamada, "Okulumuz öğrencileri daha evvel de Suriye EL Bab'ta okuyan öğrenci kardeşlerine Balıkesirli olan ve Suriye'de vatani görevini yapan askeri birlik komutanı Fatih Koca aracılığı ile görev yaptığı El Bab ve çevresinde bulunan Türkmen köylerinde yaşayan çocukların okul ve kırtasiye yardımı yapmıştı. Öğrencilerimizin Kahraman Mehmetçiklerimize okuduğu 'Bayrak' şiiri için kutluyorum ve öğretmenimiz İbrahim Gülenç'i tebrik ederim" dedi.

BALIKESİR 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 06:01

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