Balıkesir'de spor camiasını yasa boğan ölüm

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BALIKESİR'de, Yeşil Gönen Bedensel Engelliler Spor Kulübü sporcusu 14 yaşındaki İbrahim Bozkurt, hayatını kaybetti.

Yeşil Gönen Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nde 2 yıldır basketbol oynayan İbrahim Bozkurt yaşamını yitirdi. Mehmet Ahmet Genç Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Bozkurt'un ölümü sevenlerini ve spor camiasını yasa boğdu. Kulüp Başkanı Nusret Sever yaptığı açıklamada, "İbrahim kardeşimi tanıdığım gün kulübü kurmaya karar verdim. İbrahim kardeşimiz 2 yılda büyük mesafe katetti. Birçok maçta ilk beş oynadı. Bu yaz U19 milli takım kampına katılacaktı. Ayrıca Fenerbahçe Kulübü yakından ilgileniyordu. Bu acı haber tüm Bedensel Engelliler Federasyonu'nu üzüntüye boğmuştur" dedi.

İbrahim Bozkurt'un cenazesi, Aticeoba Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.



BALIKESİR 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 06:01

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