Manyas’ta Cumhuriyet kutlamaları başladı

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Manyas’ta Cumhuriyetin 96.yıl dönümü kutlamaları başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi. Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya ve Belediye Başkanı Tancan Barcin çelenklerini sunarken, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunma töreni sona erdi. Çelenk sunma törenine ilçe protokolü ile STK temsilcileri, gaziler ve öğrenciler katıldılar.

BALIKESİR 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 06:01

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