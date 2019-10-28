Türk Bayrağı motifi yenilendi

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Erdek Cumhuriyet Meydanı Atatürk Heykeli’nin yanında yer alan Türk Bayrağı Motifi’nde başlatılan yenileme çalışmaları tamamlandı.

Erdek Cumhuriyet Meydanında Atatürk heykelinin yakınında yer alan yeşil alan üstündeki Türk Bayrağı motifi, zeminde olması nedeni ile Erdek Belediyesi tarafından başlatılan yeni düzenleme çalışmaları kapsamında Türk Bayrağı Motifi taban alanı zeminden yükseltildi. Erdek Cumhuriyet alanındaki yeni düzenleme hızla tamamlanarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına hazır hale getirildi. Söz konusu alanda gerçekleştirilen çalışmalar sonunda Türk Bayrağı Motifi üst kısmı zeminden 80 cm, alt kısmı ise 30 cm yükseltildi. Ayrıca, meydanda bulunan bayrak spot ışıklarla aydınlatılacak.

BALIKESİR 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 06:01

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