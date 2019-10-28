Topağaç İlkokulu’nda okuma etkinliği

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Marmara Kaymakamı Hasan Uğuz, Topağaç İlkokulunda ‘Okuma Saati’ etkinliğine katıldı.

Marmara Kaymakamı Hasan Uğuz, Marmara İlçesi kırsal Topağaç Mahallesinde bulunan ilkokula giderek, Marmara ilçe Jandarma Komutanı İrfan Okur ile birlikte okulda düzenlenen ‘Okuma Saati’ etkinliğine katıldı. Öğrencilerle birlikte kitap okuyan Marmara Kaymakamı Hasan Uğuz, 20 dakikalık okuma etkinliğinin sonrasında öğrencilerle sorucevap şeklinde sohbet etti. Kaymakam Uğuz, daha sonra okulda yürütülen çalışmaların yanı sıra öğrencilerin eğitimöğretim durumları hakkında öğretmenlerden bilgi aldı.

BALIKESİR 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 06:01

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