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Avrupa yolundaki Ayvalık zeytinyağı AB tescili için mücadele ediyor

İHA

Avrupa yolundaki Ayvalık zeytinyağı AB tescili için mücadele ediyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası ve Ayvalık Ziraat Odası tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslarası Ayvalık Zeytin Hasat Festivali programı kapsamında organize edilen; “Ayvalık Zeytinyağını AB tescilleyecek, Dünya Tüketecek” başlıklı panel, Küçükköy Halil Başyazgan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Modaretörlüğünü Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Ümmühan Tibet’in üstlendiği panele; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaret Uzmanı Suzan Kılıç Daldal, Perugia OCQRF Laboratuvarı Direktörü Stefania Carpina, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fahri Yemişçioğlu ve Ayvalıklı Özgün Zeytin ve Zeytinyağı firmasının sahibi Halil Sucu konuşmacı olarak katıldılar.
Panelde; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, Coşkun Aral, Nedim Atilla gibi ünlü gazetecilerin yanı sıra sektör temsilcileri ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.
Panelde öncesinde konuşan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, oda yönetimi olarak bundan 15 yıl önce bir hayal kurduklarını ve bu hayalin de Ayvalık Zeytinyağı’na Coğrafi İşaret alarak, bu yağın dünya markası haline getirilmesine yönelik olduğunu kaydederek, “Yaptığımız hummalı çalışmaların ardından Coğrafi İşareti almayı başardık. Şimdiki hedefimiz ise; Ayvalık Zeytinyağı’nı, Ayvalık’ın butik firmalarının ürünlerini Avrupa’nın her yerindeki market reyonlarında satabilmektir. AB bu yıl, Türkiye’den 20 adet coğrafi işaretli ürünü AB Tescili Müracaat listesine aldı. Tabiki Coğrafi İşaret ile 20 ütünün arasına girebilmek için kolları sıvadık ve büyük bir mücadele başlattık. Bakanlık yetkililerine zeytinyağımızın AB Tescili alabilmesi hususunu ve bunun önemini anlattık. Bu çalışmalarımızın neticesinde de, AB’nin Türkiye’den talep ettiği 20 ürünün arasına bakanlığımız tarafından tanımlanan zeytinyağımızın bu tescilin arasına alınmasını sağladık. Günümüzde AB pazarlarında bir malın satılabilmesi için AB tescili çok önemli. Özellikle uluslararası marketlerin Avrupa’daki mağazalarında bir takım ürünlerin satılabilmesi için AB bu tescili çok önemsiyor ve arıyor.” dedi.
“Yine yeni bir yol açacak ve AB tescilini mutlaka alacağız”
AB tescili alındığı zaman firmaların mallarını illaki Avrupa’ya satmanın gerekmediğini belirten Mustafa Büyükçıvgın, “Ama AB tescili, firmaların mallarının Uzakdoğu’ya, Güney Amerika’ya, Arap ülkelerine, kısacası dünyanın her tarafına satılabilmesine referans oluyor, bu açıdan da çok önemli. Dolayısıyla AB tescili alacak olan Ayvalık Zeytinyağı, Avrupa pazarlarında da rahatlıkla satılabilecek. Butik ve diğer üreticilerimiz alınacak bu tescil belgeleriyle Ayvalık’ın zeytinyağının kalitesini Avrupa’da da kanıtlayabilmek imkânına kavuşacaklardır. Bildiğiniz üzere, Türkiye’nin kotası yıllık olarak Avrupa’ya ambalajlı ve markalı zeytinyağı satabilme adına sadece 50 tondur. Bu yıl, Sayın Ümmühan Tibet hanımefendinin başkanlığında UZZK’nın önderleriyle ortaklaşa yaptığımız bir çalışmayla Türkiye zeytinyağı rekoltesi 225 bin ton olarak belirlendi. Geçen yıl, 193 bin tondu. Bu yıl biraz daha iyiyiz. Ayvalık da bu yükselişten nasibini aldı. Bu yıl Ayvalık’ta da tahmin ediyorum 6 bin ton civarındayız. Ayvalık’ımız da, 2 milyon 200 bin adet zeytin ağacımız var. Türkiye genelinde 155 milyon zeytin ağacı var. Şimdi diyeceksiniz ki, ‘155 milyon zeytin ağacının yanında 2 milyon 200 bin ağaç nedir?’ Kesinlikle çok önemli. Çünkü bizim ağaçlarımız eski ağaçlar. Eski olması, yaşlı anlamını taşımıyor. Eski olması; habitatının da, doğallığının yanı sıra geçmişten gelen bütün poliferol, vitamin, omega 3, omega 6, yararlı bileşenler gibi bütün kalp dostu organik maddeleri içermesini sağlıyor. Dolayısıyla biz, eski ağaçlarımızı da korumalıyız. Türkiye’deki ilk coğrafi işareti biz aldık. Bunu niye yaptık? Ülkemiz için yaptık. Diğer bölgelerde, diğer çevre ilçelerde cesaret bulup arkamızdan gelsinler diye bunu yaptık. Yapılabileceğini kanıtladık. Bizden sonra 78 bölge coğrafi işaret aldı. Bunun içinde çok mutluyuz. Şimdi ise AB tescili almak istiyoruz. Alacağız. Kararlıyız. Üreticilerimizle, çiftçilerimizle, tacirlerimizle, sanayicilerimizle, ziraat odamızla, büyükşehir belediyemizle, Ayvalık belediyemizle, valiliğimizle, ticaret odamızla bu tescili mutlaka ama mutlaka alacağız. Yine yeni bir yol açacağız. Biz yol açmaya alıştık ve bizim açtığımız yolda insanlar yürümeye alıştılar. Bu sebeple AB tescili alma yolunda kararlıyız” diye konuştu.
“Tüketici güveninin oluşması gerekiyor”
Panelde konuşan UZZK Başkanı Ümmühan Tibet de, Ayvalık’ın zeytinyağının Türkiye’nin değerli ürünlerinden biri olduğunu kaydederek, “Bu ürünün hak ettiği seviyeye ulaşmasında Coğrafi İşaret de çok önemli bir araçtır. Çünkü bu noktada tüketici güveninin oluşması gerekiyor. Çünkü coğrafi işaret demek; ‘sürdürülebilir tarım’ demek, ‘güvenilir gıda’ demek, tüketiciye o bölgenin coğrafyasıyla, florasıyla, doğal iklim özellikleriyle oluşan farklı özelliklerdeki ürünü ulaştırabilmek demek. O anlamda da, bizim en büyük sorumluluğumuz, bundan sonraki süreçte aynen Rokfor peyniri gibi yada aynı İtalya’daki belli bölgelerdeki mesela Toscana zeytinyağı gibi, Ayvalık Coğrafi İşaretli zeytinyağımızın da dünya tarafından tanınan bir marka haline gelmesi her bir çalışmamızla olan uzun bir süreçtir” dedi.
Yılın çiftçilerine ödülleri verildi
Ayvalık zeytinyağının AB tescili alabilmesine ait yapılması gereken işlemler ve atılması gereken adımlara yönelik sektörel panelde konuşmacılar, Ayvalıklı zeytinyağı üreticilerine bu konuda brifing vermesinin ardından Yılın Çiftçi Ödülleri sahiplerine verildi.

BALIKESİR

28 Ekim 2019 Pazartesi

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