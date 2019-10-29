Balıkesir polisinden kaçak sigara ve içki operasyonu

Balıkesir merkez ve Bandırma ilçesinde polis ekipleri kaçak tütün ve sahte içki satanlara operasyon düzenledi.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir merkez ve Bandırma ilçesinde sahte içki ve kaçak tütün operasyonu yaptı. Yapılan operasyonlarda 22 litre sahte viski, 13 bin 880 adet içi dolu makaron, 17 bin 600 adet içi boş makaron, 50 kilo 800 gram kıyılmış açık tütün, 1 adet sanayi tipi elektrik panosuyla desteklenmiş sigara sarım makinesı, 1 adet 200 litrelik hava kompresör makinesi ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

BALIKESİR 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:19

YATSI 19:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.