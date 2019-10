Tarihi Redif Kışlası, Müze Han Oldu

“Sındırgı Redif Kışlası“ olarak 1897 yılında inşasına başlanan yapı Tanzimat ve Islahat Fermanlarının yayınlanması üzerine Osmanlı Devletinde askeri teşkilatlanmanın hız kazandığı dönemde yerel halkın bağışları ile 1899 tarihinde tamamlanan tarihi bina Kışla Müze Han olarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, protokol üyeleri, daire amirleri, muhtarlar ve vatandaşların katılımı ile hizmete açılan bina Sındırgı’nın kültürel değerlerinin de görücüye çıkarıldığı butik müze otel olarak faaliyet gösterecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış töreninde Sındırgı folklor ekibi tarihi bina önünde yöresel oyunları sergiledi. Tören protokol konuşmaları ile devam etti.

Protokole Çiçek Yerine Bağış Makbuzu

Protokol üyelerini karşılayan heyet alışılmışın aksine farklılığa imza atarak buket çiçek yerine Mehmetçik vakfına bağış makbuzunu protokol üyelerine verdi. Yöresel kıyafetleri ile yörük kızları protokolü karşılayarak onlar adına Mehmetçik vakfına yapılan bağış makbuzlarını verdi.

Sındırgı’nın Tarihi ve Hatıraları Canlanıyor

Tarihi değerlerin ve kültürün yaşatılmasına önem veren, ilçenin kalkınmasında turizmin önemli bir boyut taşıdığını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş “ Kimisinin askerlik anılarının, kimisinin okul yıllarının, bizlerin de çocukluğunun geçtiği bu mekan bir virane iken bizler burayı bir müze haline getirmeyi düşündük. Benden önceki belediye başkanı tarafından projelendirilmiş ancak maddi imkansızlıklar dolayısı ile hayata geçirilememiş. Allah bir tarihi eseri açtıracak oldu mu, bir işi bitirmeyi nasip edecek oldu mu üç dönem de belediye başkanlığı veriyor. Bizler de o günden başlayan bir serüven ile Sındırgı’nın turizmde gelişen potansiyelini hesap ederek burayı müze otel olarak restore ettik. 8 odalı, her odasının ayrı bir hikayesi olan bir yer haline geldi. Balıkesir Valiliğimizin, Kültür Varlıkları Koruma Fonu destekleri ve Balıkesir Üniversitesi’ndeki hocalarımızın güzel çalışmaları ile tamamladığımız Kışla Müze Han’ı Cumhuriyetimizin 96. Yılında açıyoruz. Kışla Müze Han’ın iç tefrişatı da tamamen belediye personelimiz ve kademe birimimiz tarafından yapıldı. İçerideki yastıklardan yorganına kadar Akpınar Yaşam Merkezimizdeki bayanlarımızın da emeği var. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündük. Binanın tarihi dokusunu bozmadan hatıraları canlandıracak, şehrin hakim tepesinde sıcak bir misafirpervelik içerisinde konaklama sağlayacak Kışla Müze Han’ı ilçemize kazandırdık. Üst katında oluşturduğumuz fuaye alanında da eskiye dair, kültürümüze dair ne varsa onları da sergileyeceğiz. İnşallah büyükşehir belediyemizle birlikte yapacağımız Kışla Müze Han’ı da içine alan Kışla Millet Bahçesi ile bölge turizme farklı bir boyut kazandıracak. Emeği geçen ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun.” Şeklinde konuştu.

Başkan Yılmaz, "Sındırgı’nın itibarı ve öz varlıklarını anlatabilmek adına önemli bir tesis

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise “ Ekrem başkanım gerçekten Sındırgı’ya değerler katıyor. Bundan sonra da daha hızlı gideceği de belli. İlçenin Sındırgı’nın tanıtımını her alanda yapıyor. Bizler de ilçelerimizin hayalleri nedir, istekleri nedir diye toplantılar yaptık. Ekrem başkanım her şeyi güzel bir şekilde sundu. Bizler de ne isteniyorsa tamam dedik. Burası da dâhil. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah doğal şehir Sındırgı’yı özünden bir şey kaybetmeden Türkiye’nin tanıdığı, parasını burada bıraktığı, doğallıklarından yararlandığı bir ilçemiz haline getirip inşallah, nüfusu da artan kendi çocuklarını kendi kaynakları ile doyurabilen iş verebilen bir ilçemiz haline getirmek için çalışıyoruz. Bu da onun basamağı. Burası gerçekten Sındırgı için kendi itibarını geliştirmek, öz varlıklarını iyi anlatmak için ihtiyaç olan bir yerdi. Ben emeği geçen öncelikli Üniversitedeki hocalarımıza ve katkılarını esirgemeyen valiliğimize teşekkür ediyorum. İnşallah Sındırgı’yı hep birlikte en güzel günlere taşıyacağız“ sözlerine yer verdi.

Balıkesir AK Parti Milletvekili Belgin Uygur ise “ Anadolu tarih boyunca birçok medeniyeti içerisinde barındırmış, ev sahipliği yapmış kadim yurt, kadim memleket. Sındırgı’da Balıkesir’de de birçok kalıntılara, izlere sahip güzel şehrimiz. Bu değerlerin tanıtılması yaşatılması, aktarılması ve gösterilmesi anlamında birçok güzel işe imza attı. İlçemize ve ilimize bu güzel eser Kışla Müze Han hayırlı olsun. “ dedi.

Vali Yazıcı, "Gelecek kuşaklara miras taşımak istiyoruz"

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da “ Sındırgı ile özdeşleşmiş, belki de Sındırgı’nın sembolü olabilecek bu tarihi eseri yeniden canlandırdıkları için tüm kalbimle hem teşekkür ediyorum. Hem tebrik ediyorum. Marifet iltifata tabi. Çünkü biz büyük bir milletiz büyük bir devletiz. Bunun emareleri de burada gördüğünüz binalar. Sındırgı’nın eski olması, bir çeşit büyüklüğü anlamına geliyor. Türkiye Cumhuriyetinden önce Türklerin başka devletleri vardı. 2000 yıllık tarihi bir geçmişe sahip bu millet tüm eserleri ile bugünde yaşamına devam ediyor. Ekrem başkanım da geçmişimizi anımsatan bu tür eserlere sahip çıkıyor. Bu şehrin turizm anlamında var olması için elinden gelen gayreti gösteriyor. Ben üç buçuk yıldır Balıkesir Valisiyim. Turizm anlamında en çok gayret eden Ekrem başkan. Değerleri ortaya çıkararak Sındırgı’yı Balıkesir’de Türkiye’de bir turizm merkezi yapmaya çalışıyor. Termal’in doğal güzelliklerin yanında bu tür eserleri ortaya çıkarmak, kadınların ürettiği eserler, başta Yağcıbedir olmak üzere bu tür güzel eserlerle hem Türk kültürüne hizmet edeceğiz, hem de Sındırgı’mızı kalkındıracağız. Bu güzel eserin ilimize ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.” Sözleri ile düşüncelerini ifade etti.

Protokol konuşmalarının ardından protokol üyeleri çocuklar ile birlikte açılış kurdelasını keserek, Kışla Müze Han’ı gezdi. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş hikayeleri ile birlikte ziyaretçilere tanıtım gerçekleştirdi.

Kışla Müze Han’ın Kısa Hikayesi ve Geçmişi

Başbakanlık Osmanlı arşivlerine göre tarihi yapı, askeri depo olarak inşa edilmiştir. Yakın konumda 1900’lü yıllarda mühimmat deposu olarak yeni bir yapının inşa edilmesi üzerine bina 1925 yıllarında Numune İlkokulu olarak hizmet vermiştir. Bu yönüyle Sındırgının en eski okullarından birisidir. Daha sonraki dönemlerde İnönü İlkokulu’na çevrilmiş, ilerleyen zamanlarda isim değişikliğine gidilerek Cumhuriyet Okulu’na dönüştürülmüştür. Belirli bir süre de halkevi olarak değerlendirilmiştir. 1957’den 1998 yılına kadar da askerlik şubesi olarak hizmet vermiştir. 19992004 yılları arasında dönemin belediye başkanı Fikret Çiğdem tarafından Balıkesir Üniversitesine restorasyon proje hazırlatılmış, ancak maddi kaynak olmadığından çalışmalar tamamlanamamıştır. 2006 yılında dönemin Belediye Başkanı Ekrem Yavaş tarafından binanın restorasyonunun yapılması konusunda çalışmalar başlatılmıştır. Sındırgı Belediyesi, Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Üniversitesi işbirliğinde restorasyon projesi hazırlanmıştır. 2019 yılında binanın restorasyonu tamamlanarak hizmete açılmıştır.

BALIKESİR 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:19

YATSI 19:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.