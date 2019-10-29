Atatürk Büstü yeni yerinde

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Endüstri Meslek Lisesi Bahçesinde atıl bulunan Atatürk büstü Bandırma Ticaret Borsası’nın girişimleri sonucunda Ticaret Borsası bahçesine konuldu.

Bandırma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yapmış olduğu Atatürk Büstü, Bandırma Ticaret Borsasının bahçesine yerleştirildi. Eski Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde kalan büstü Borsanın çalışmaları ve girişimleri sonucunda Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve Bandırma Kaymakamlığı’na yapılan başvurular sonucunda Atatürk Büstü yeni yerine konuldu.

Meclis Başkanımız İsmail Tunçbilek ve Genel Sekreteri Ertunç İşbay’ın çalışmaları ile yenilenen Atatürk Büstü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi özel bir günde açılışı yapıldı.

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