Cumhuriyet 96 yaşında Cumhuriyetin 96. Yılı kutlandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yılı kutlamaları kapsamında Bandırma Kaymakamlığında tebriklerin kabulü akabinde de Cumhuriyet Caddesinde tören düzenlendi.

Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Oğuz Okuyucu, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri törende hazır bulundu.

Tören ilk olarak Protokol halkı selamladı, daha sonra Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemi belirten konuşmayı Bandırma Kaymaklı Günhan Yazar yaptı. Yazar “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96 yılında Şanlı tarihimizin Ecdadımızın ve gök kubbenin şahitliğinde bu güzel mekanda hep bir aradayız Türkiye Cumhuriyeti 96 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyon ve liderliği ile kurulmuştur bu vizyon ve liderliğini Türk milletinin bekası ve milletler camiasında hak ettiği yeri almasına yönelik gösterdiği hedeflerin isabeti de bugüne kadar defalarca teyit edilmiştir milletimizin azmi ve gayreti ile Türkiye Cumhuriyeti Avrupa'nın 7 ve dünyanın 17. Büyük ekonomisi konumuna gelmiştir Türkiye Cumhuriyeti'nin kısa sürede ortaya koyduğu değişim ve gelişme ile hakkın ve adaletin yanında yer alan tutumu pek çok Mazlum Milletler referans olmuştur söz verme son verirken başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi gazilerimizi rahmetle minnetle ve şükranla anıyorum ülkemizin sınırları dışarısında vatan için bayrak için ezan için kahramanca mücadele eden Mehmetçiğe Allah'tan kolaylıklar diliyorum bayramınızı bir kere daha kutluyor sevgi ve saygılar sunuyorum” dedi.

Akabinde şiirler, Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi halk oyunları ekibi ve İlçe Genlik Spor Müdürlüğünün halk oyunları ekibi gösteriler sundu. Son olarak ve kortej yürüyüşü gerçekleşti ve tören son buldu.

BALIKESİR 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 06:02

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