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Edremit’te Cumhuriyet coşkusu Cumhuriyet Bayramı Edremit’te kutlandı

İHA

Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yılı tüm yurtta olduğu gibi Balıkesir'in Edremit ilçesinde de coşkuyla kutlandı. Kaymakamlık makamında başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı, Şehit Hamdibey Meydanı'nda yapılan törenlerle devam etti.

Edremit’te Cumhuriyet coşkusu Cumhuriyet Bayramı Edremit’te kutlandı

Cumhuriyet’in kuruluşunun 96. yılı tüm yurtta olduğu gibi Balıkesir’in Edremit ilçesinde de coşkuyla kutlandı. Kaymakamlık makamında başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı, Şehit Hamdibey Meydanı’nda yapılan törenlerle devam etti.
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Edremit’te bir dizi program düzenlendi. Kutlamalar sabah saatlerinde Edremit Kaymakamlığı’nda tebriklerin kabul edilmesiyle başladı. Kaymakamlık makamında Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, 19. Motorlu Piyade Tugayı ve Garnizon Komutanı Komutanı Tuğgeneral Osman Aytaç, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Cumhuriyet Başsavcı Çetin Güzel bayram tebriklerini kabul etti.
Tebriklerin hemen ardından protokol Şehit Hamdibey Meydanı’ndaki tören alanına geçti. Burada program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşı aynı anda öğrenciler tarafından işaret diliyle de okundu. Ardından Kaymakam Ali Sırmalı, Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Aytaç ve Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan tören alanında bulunanların bayramını kutladı. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi.
Kaymakam Sırmalı konuşmasında “Milletimize eşsiz bir armağan olan Cumhuriyetimizin 96. Yıldönümünü kutlamanın, coşkusu ve heyecanı içindeyiz. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Milli Mücadeleyi başlatıp, 29 Ekim 1923 tarihinde de “Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir” diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, bizlere bırakılmış en büyük mirastır. Bu mirası yaşatarak Türkiye’yi muasır medeniyetlerin üstüne çıkarmak en öncelikli görevimizdir. 96 gurur yılına ulaşan Cumhuriyet’in başarıları, savaştan çıkmış, yanmış, yıkılmış, yokluklar içindeki bir ülkenin demokratik bir rejimle nereden nereye gelebileceğini en güzel biçimde gözler önüne sermektedir. Türkiye Cumhuriyeti, yok edilmek istenen bir milletin, yeni bir devlet oluşturmak ve bağımsızlığına kavuşmak amacıyla giriştiği savaşın sonucunda kurulmuştur. Aydınlık geleceğin, onurlu bir hayatın ve çağdaş bir devlet olmanın güvencesinde olan Cumhuriyet, milletin iradesini merkeze alıp, çağın getirdiği ve gerektirdiği şart ve imkanları yine milletin yararına kullanan bir çağdaşlaşma atılımıdır. Cumhuriyet, Türkiye için sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesidir. Cumhuriyetin getirdiği çağdaş açılımlarla Türk insanının ufku genişlemiş, ekonomik, sosyal ve siyasal hayatımız yeni bir dinamizm kazanmıştır. Cumhuriyetimiz, gücünü milletimizin ortak iradesinden alarak çok önemli mesafeler kat etmiş ve belirlediği 2023 hedeflerine doğru kutlu yürüyüşünü sürdürmektedir. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla ve milletimizin büyük fedakarlıklarıyla kurduğu Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak hepimizin en önemli görevi ve sorumluluğudur. Türkiye Cumhuriyeti’nin önünde uzanan bu aydınlık yolda emin adımlarla yürüyeceğimize inancımız tamdır. Ancak, millet olarak vatanımızın bölünmez bütünlüğüne ve ulusumuzun birliğine her zamankinden daha çok ehemmiyet vermemiz gereken bir süreçten geçtiğimizi de unutmamak gerekir. Nitekim Aziz Milletimiz 96 yıldır, faydalarına daima inandığı Cumhuriyet ve demokrasimize yönelik her türlü saldırıyı her defasında yenilgiye uğratmıştır. 15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişimi neticesinde Aziz Milletimiz geçmişte olduğu gibi bugün de ülkesini tehdit altında gördüğünde, olağanüstü bir kahramanlık ve vatanseverlikle bu tehdidi bertaraf edeceğini, bağımsızlık ve hürriyetinden asla ödün vermeyeceğini, ülkesi için hiç çekinmeden canını verebileceğini, ülkesi ve milletiyle sonsuza kadar bu topraklarda var olacağını tüm dünyaya göstermiştir. İçinde bulunduğumuz coğrafyanın sorunlarına yabancı kalmayarak, ülke sınırlarımızı korumak, güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye’nin kuzeyinde PKKYPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı harekâtını başlatmıştır. Bu harekatta şehit olan askerlerimize ve sivil vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı olanlarda da acil şifalar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapmak için kendilerini feda eden Aziz Şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramını en içten duygularla kutluyorum.” dedi.
Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu. Halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere protokol tarafından ödülleri verildi. Burada düzenlenen programı resmi geçit töreni ile sona erdi.

BALIKESİR

29 Ekim 2019 Salı

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