Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Balıkesir’de Cumhuriyetin ilan edilişinin 96’ncı yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı. Sabah saatlerinde valilikteki töreninin ardından Kuvayi Milliye Meydanı’nda geçit töreni düzenlendi. Tören öncesi askeri bandonun seslendirdiği marş ve şarkılar vatandaşlardan büyük alkış aldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı bu yıl da Kuvayi Milliye meydanında yapıldı. Vali Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın halkın bayramını kutlamasıyla başlayan kutlamalarda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Vali Ersin Yazıcı yaptı. Vali Yazıcı, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Vali Yazıcı’nın konuşmasının ardından şiirler okunarak halk oyunları gösterisi yapıldı. Tören Balıkesir’deki ortaokul ve lise öğrencileri ile askerlerin resmi geçidiyle sona erdi.



Parolamız Ya İstiklal Ya Ölüm

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, “Cumhuriyetimizi her daim başarılı ve güçlü kılmak hepimizin boynunun borcudur. Türkiye Cumhuriyetini yıkmak, parçalamak için iç ve dış düşmanlarımız artan bir gayretle faaliyetlerine devam etmektedir. Biz öyle bir milletiz ki asırlarca dünyaya medeniyet yaymış, en güçlü devletleri kurmuşuz. Yüce Türk Milleti geçmişinde hiçbir zaman esaret altında yaşamamış "Ya istiklal ya ölüm" demiştir. Bugün de parolamız aynıdır. Ancak son günlerde yaşananlar göstermektedir ki, birliğe, beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız vardır. Yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için hiç düşünmeden canlarını feda edenlere, Cumhuriyetimizi kuranlara karşı sorumluluklarımız vardır” diye konuştu.

Vali Ersin Yazıcı’nın konuşmasının ardından Mehter Takımı ve halk oyunları gösterisini müteakip geçit töreni düzenlendi. Ortaokul ve lise öğrencileri ellerinde Türk bayraklarıyla protokol ve vatandaşları selamlarken, askeri öğrencilerin geçit töreni büyük alkış aldı.

BALIKESİR 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 06:02

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