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Ayvalık’ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu zirveye taşındı Öğrenciler dev Türkiye Haritası oluşturarak ...

İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Cumhuriyet Bayramı, Hüsnü Uğural Stadyumu'nda düzenlenen coşkulu bir törenle kutlandı.

Ayvalık’ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu zirveye taşındı Öğrenciler dev Türkiye Haritası oluşturarak cumhuriyet coşkusunu perçinledi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Cumhuriyet Bayramı, Hüsnü Uğural Stadyumu’nda düzenlenen coşkulu bir törenle kutlandı.
28 Ekim günü ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan’ın öncülüğünde Atatürk anıtına çelenk sunumuyla gerçekleşen törenle başlayan Cumhuriyet Bayramı heyecanı, 29 Ekim günü de aynı coşku ile sürdü.
Ayvalık’taki kutlamaların ilk etabında Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan makamında tebrikleri kabul etti.
Ardından Hüsnü Uğural Stadyumu’nda yapılan tören; Kaymakam Görgülüarslan, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu ve Belediye Başkanı Mesut Ergin’in vatandaşları selamlamasıyla başladı.
Ayvalık Belediye Bandosu’nun işaretiyle yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ile devam eden törende; günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, “Cumhuriyet; milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğinde neler yapabildiğinin, neler yapılabileceğinin en büyük kanıtıdır. Öyle ki bundan tam 96 yıl önce bu millet, büyük bir yokluk, kuşatılmışlık ve yalnızlık içerisindeyken büyük Ata’sının önderliğinde, dünya tarihinde eşine ender rastlanan büyük bir destan yazmış, tüm bu zorluklara göğüs germiş, ülkesine, mukaddesatına, onuruna, dünyaya efsanevi olarak az görülür bir mücadeleyle, en değerli varlığımız Cumhuriyetimizi kurmuştur. Bu genç Türkiye Cumhuriyeti de, erişmesini kesintisiz sürdürerek, adım adım bu günlere gelmiştir. Bu cumhuriyetin, bizim için ifade ettiği anlam sadece bir yönetim şekli değildir. Cumhuriyet, bizler için aynı zamanda tarihimizin en önemli ve en kapsamlı çağdaşlaşma biçimdir. Onun içindir ki bizler; aydınlanmanın, çağdaşlaşmanın ve sosyoekonomik gelişmelerin tüm nimetlerini, Cumhuriyet değerleriyle elde etmişizdir. Yine bizler, cumhuriyetle birlikte uygar toplumlar arasına girmişizdir. Onun içindir k bugün ülkemizde herkes hürdür, özgürdür ve herkes birinci sınıf vatandaştır.”diye konuştu.
Türk Milleti’nin varlığına kastedenle karşı verdiği Kurtuluş Savaşı’nı zaferle bitirmiş ve Cumhuriyet ile tarih sahnesinde yeniden vücut bulduğunu hatırlatarak, “Bu haliyle Cumhuriyet, Büyük Atatürk’ün gerçekleştirdiği en büyük devrim, milli tarihimizin kaydettiği çok büyük bir atılımdır. 29 Ekim 1923’de bu büyük millet, sadece bir rejim değişikliği yapmamış, aynı zamanda milli bir devlet de kurmuştur. Büyük Türk Milleti Kurtuluş Savaşı ile düşmandan, Cumhuriyet ile de çağ dışı kalmış kurumlara bağlılıktan kurtulmuştur. Yine bu aziz millet bu sayede tebalıktan çıkarak eşit haklara sahip vatandaşlardan oluşan çağdaş bir toplumun bireyi haline gelmiştir. Bu şekliyle vatandaşımız, devletinin yegane ve gerçek sahibi olmuştur” dedi.
Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan’ın konuşmasının ardından, Cumhuriyet kros yarışması ve akabinde de dereceye giren öğrencilere Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin tarafından ödülleri verildi.
Tören; Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinin görkemli gösterimleri ve öğrencilerin oluşturduğu dev Türkiye Haritası figürünü ortaya çıkarmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün halk oyunları topluluklarının folklorcuların gösterileri ile sona erdi.

BALIKESİR

29 Ekim 2019 Salı

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