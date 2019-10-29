Jandarmadan gece kulübüne operasyon

Balıkesir'in Erdek ilçesinde jandarmanın gece kulübüne düzenlediği operasyonda silah ve mermiler ele geçirilirken, 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Erdek ilçesinde, jandarmanın bir gece kulübüne düzenlediği operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör içerisinde toplam 28 adet 9 mm fişek, bant içerisine sarılmış halde 6 adet 9 mm fişek ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Bir ihbarı değerlendiren Erdek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşağıyapıcı Mahallesinde bir gece kulübünde ruhsatsız silah bulundurulduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine dün gece operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör içerisinde toplam 28 adet 9 mm fişek, bant içerisine sarılmış halde 6 adet 9 mm fişek ele geçirildi. İşletme sahibi olan B. A. ve tabanca sahibi olan İ. D. isimli şahıslar ile ilgili adli ve idari işlemlere başlandığı bildirildi.

BALIKESİR 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 06:02

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